「希望之光」佛教祈福音樂會 撫慰花蓮洪災地震傷痛

花蓮在歷經連續地震與洪災衝擊後，鄉親身心承受沉重壓力，中華人間佛教聯合總會近日在佛光山月光寺菩提廣場舉辦「希望之光」佛教祈福音樂會，以音聲弘法、以關懷療癒人心，為災區及廣大社會民眾點亮安定與希望之光。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，佛光山住持心保和尚、中華人間佛教聯合總會輪值主席首愚和尚分別代表聯合總會與國際佛光會共同捐贈二百萬及三百台微波爐，給現場的光復鄉受災鄉民，由光復鄉長林清水代表受贈。

首愚和尚表示，災難讓人承受難以言喻的痛苦，也讓人看見彼此扶持的溫暖，佛法教會我們在黑暗中更要點亮心燈，而花蓮鄉親展現的堅毅與互助，正是那盞不滅的光；未來佛教界將持續關懷花蓮，陪伴大家走過重建之路。

心保和尚勉勵，天地無情、人間有愛，災難雖令人不捨，卻也讓人看見人性的光輝與慈悲智慧的成長，期盼慈悲與希望持續在人間流轉。

林清水感謝佛教團體在物資、金錢與心靈上的實質幫助外，更感動於洪災雖重創地方，卻凝聚全台的愛與力量，國軍、各縣市政府及民間團體齊心協助，讓光復得以逐步重建；他期盼鄉親不再停留於災難陰影，勇敢迎向未來。

內政部宗教及禮制司副司長羅素娟指出，每當天災或疫情發生，佛光山總是第一時間動員資源投入救助，這次也看見佛光人深入災區慰問災民，展現宗教安定人心的力量。

這次音樂會特別邀請在○四○三地震及洪災中受災嚴重的光復、鳳林等地鄉親參與，並有單國璽基金會、瑪爾大修會等天主教團體跨宗教出席，展現宗教攜手、關懷社會的力量。

該音樂會以「光啟大地願起眾心」、「眾光同聚願滿人間」為主軸，十二個團體接力演出呈現佛教聖樂、原住民舞蹈、聲樂、創作民歌及敦煌舞蹈等二十二項節目；活動尾聲，聯合總會主席團及佛光山法師領眾誦念祈願文，並與貴賓手持太陽花燈合唱〈祈禱〉，將象徵勇氣與希望的太陽花燈送給現場民眾。全場齊聲高喊「希望之光、花蓮有光」，在感動人心氛圍與祝福聲中圓滿落幕。

中華人間佛教聯合總會祕書長覺培法師提到，「希望之光」象徵光復鄉的光、月光寺的光，以及心中彼此光光相映的光明，來帶給花蓮這塊土地重新燃起希望；透過音樂、信仰與實際行動，陪伴鄉親完成不只是家園的重建，更是心靈的重建，讓這盞光持續照亮花蓮的每個角落。

光復鄉災民林杏聰說，很感謝舉辦祈福音樂會，心情獲得紓壓；也特別感謝佛光山與佛光會在第一時間走入災區，法師們親自指揮救難大隊機具進入災區協助清淤，並提供大量物資解決民生問題，全程陪伴與親力親為的慈悲讓人銘感五內。受災戶也是國際佛光會光復分會長劉嘉麗談到，在第一時間佛光會動員上千位「鏟子菩薩」投入清理，協助災民度過最艱困的時間，在家園一無所有情況下，送來電冰箱、電鍋與電熱水瓶，讓鄉親深刻感受到來自佛光會員的關懷。

這場音樂會現場包括原住民、基督教與天主教的朋友與花蓮民眾共一千五百人外，線上同步四千餘人共同參與，可說是台灣的熱情與溫暖，成為另一道最美的風景。