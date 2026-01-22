「希望佛祖懲罰他們」 日本各在野黨痛斥中道改革連合

[Newtalk新聞] 日本最大在野勢力「立憲民主黨」與脫離聯合執政的「公明黨」為了接下來的眾議院提早大選組成「中道改革連合」，準備挑戰現任內閣總理大臣高市早苗領導的自民黨。然而在其他在野黨看來，「中道改革連合」只不過是一場騙局。

日本是多黨制議會內閣制國家，由取得眾議院多數或得到最多席位的政黨組閣。目前有意加入「中道改革連合」的立憲民主黨眾議員144人、公明黨22人、來自其他黨的2人，預計將成為約有170名現職議員的勢力。光是候選人的數量就遠遠不足過半所需的233席，選後勢必得看其他在野黨是否願意與之合作。

廣告 廣告

日本《產經新聞》稍早報導，令和新選組黨魁山本太郎21日在東京舉行記者會，砲轟「中道改革連合」。山本太郎針對公明黨背後的佛教團體「創價學會」表示：「希望佛祖懲罰他們。」

山本太郎指出，長期參與聯合執政的公明黨對於日本過去經濟衰退有無可推諉的責任：「一個執政30年造成經濟衰退的政黨不可能繼續執政（即使在全球範圍內也是如此）。」他還補充道：「他們感謝公明黨離開他們（自民黨），然後與他們（立憲民主黨）合併。有些人或許抱有希望，認為這是一個新的選擇，但他們被欺騙了多少次呢？」

「中道改革連合」在安全和能源方面的政策也與立憲民主黨原本的立場背道而馳，也讓其他在野黨認為沒有誠信。「中道改革連合」認為安保相關法律符合憲法，並批准重啟核電廠；立憲民主黨原本的主張卻是「廢除安保相關法律中違憲的部分」，並且在其黨綱中也曾表示「將盡快實現無核社會」。

社會民主黨黨魁福島瑞穗也在21日舉行記者會指出，「中道改革連合」「聲稱安保法符合憲法，聲稱要『深入討論』在憲法第九條中明確提及自衛隊，還聲稱（在特定條件下）​​『批准』重啟核電站。這和自民黨有什麼區別？」她中間，「我仍然無法認同中道改革連合的民主黨政策。」

國民民主黨黨魁玉木雄一郎也在20日的記者會上回顧了立憲民主黨堅持「零核電」的歷史，質疑：「一項核心政策真的可以如此輕易地改變嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗16天「政治豪賭」 力爭拿下233席眾院過半議席

日本海上自衛隊引進國產小型水中無人機 強化水下防衛、ISR能力