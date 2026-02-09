希望前行 屏東更好！

上周三，我再次獲得民進黨提名為2026屏東縣長候選人。謝謝賴清德主席和屏東鄉親肯定，我很榮幸承擔責任，也很有信心完成連任的重要任務，我和團隊會全力以赴！

屏東在歷任縣長努力和大家支持，奠定很好的基礎，「屏東」已經成為一個品牌，我屏東我驕傲！3年多前，我成為屏東立縣72年來第一位女縣長，上任1000多天，每日戰戰兢兢，跟時間賽跑、跟其他城市競爭，更期待在賴總統均衡台灣的大方向，能夠更完備屏東的地方基礎建設和重大交通建設。

廣告 廣告

屏東雖位在台灣最南端，但全齡照顧走在最前端，我上任3個月內，兌現承諾成立長照處，是全國第一；社區關懷據點和文健站，布建率達99％。

上任第二年，我們將長債歸零，堅守財政紀律，讓更多建設推進；逐年完成全國唯一的育兒三部曲，育兒津貼、專業月嫂、嬰幼兒營養金，當家長的神隊友。我們讓國中、小學生周周喝得到鮮乳，也補助縣立高、國中小學生營養午餐。

屏東是農漁大縣，農漁是我們的根，觀光是我們的本，面對極端氣候挑戰，我們要讓農業更具韌性；更要持續打造新景點，見證屏東獨特的美麗。

屏東已是半導體S科技廊帶，台積電供應鏈也宣布進駐屏東科學園區；國家火箭發射場域落腳在滿州九棚，我們會抓住寶貴機會，讓更多科技產業進來，讓在地產業升級，讓屏東更具競爭力。

我們到鄉鎮蓋圖書館、蓋共融公園，分年打造33個托嬰中心，鄉鄉有照顧，鄉鄉更精彩，打造屏東是座希望城市。現在是屏東關鍵時刻，我會使命必達，會讓屏東更好，請大家放心，再一次把屏東交給我！