希望加強打入川普圈子 CNN驚爆台灣考慮改派駐美代表

CNN報導，由於台北苦無打入川普政府政治圈子的方法，因此不排除考慮撤換駐美代表俞大㵢，另外找一個更具政治手腕的外交官駐美。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，今（30）日在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信，川普不會在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普「拒絕排除」台灣將被牽扯進美中貿易談判的可能性，使得台北方面擔心，美方對台灣的支持是否動搖。

報導引述消息人士表示，台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方。面對中美雙重壓力，賴清德總統承諾將國防支出大幅提升，此外，也有一些正在採取或考慮的措施，可能會影響整體美台關係。

有多位消息人士指出，其中一項考量，就是召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官駐美。部分川普政府官員私下表示，雖然俞大㵢獲得部分白宮人士支持，但是這位職業外交官，顯然欠缺與川普政府圈子有效互動的政治能量。