希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元

總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。

賴清德表示，台灣以觀光立國，應團結合作，善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展及造福國人。推動觀光產業的方向首先要設定目標，去年國內觀光產值達8,378億元，期望在2030年能達到兆元產值的目標。

因此，賴清德說道，為達上述目標，期盼交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。最後也要確立發展方向，旅遊包括國旅與國際旅遊，而國際旅遊又分為入境Inbound及出境Outbound，3項對台灣都十分重要。若要提升國內旅遊產業的產值，更需加強入境Inbound國際旅遊。

賴清德指出，台灣每年約有1兆4,000多億元的觀光支出，其中約9,000多億元為國外旅遊，國內旅遊約5,000億元，顯示國內旅遊仍有成長空間。期盼交通部協助國內業者參加各國旅展，吸引更多各國貴賓、好朋友來台旅遊。

賴清德進一步說明，目前國內旅遊發展的條件良好，有3大有利因素：首先為連續假期增加。今年共有9次連假、共33天，國人擁有更多旅遊時間；第2則是家庭可支配所得提升，隨著經濟持續成長、政府推動社會投資及減稅政策使家庭負擔降低，讓更多家庭能將資源投入休閒旅遊。

另人力政策也相對鬆綁，行政院已要求勞動部協助開放外籍移工投入旅宿產業，解決人力短缺問題，賴清德強調，政府會增加社會投資，相信有助於國旅蓬勃發展。

不過，賴清德坦言，目前國旅確實有非常大的挑戰，家庭可支配所得增增加、連續假期變多，若觀光品質差不多及所花費差不多，國人會優先選擇國外，因此國旅一定要加油。舉例來說，日本交通費相當便宜，去年赴日旅遊高達600多萬人次，接下來國旅交通、旅館、觀光業者都要作，以及觀光署、交通部、行政院等「部部都是觀光部」。

賴清德提到，政府要促進國旅及國際旅遊發展，打造「國家隊」，包括交通、旅館、飯店等業界應加強合作，共同推動台灣觀光產業發展。此外，中央要協助提升各縣市政府現行觀光活動的品質與效益，吸引更多國人參與；觀光產業的供應鏈也要持續不斷精進，提高服務品質與水準，進一步提升國際競爭力。

事實上，「北回之巔」與「微笑南灣」，就是串聯區域觀光的成功案例，可在國際上打響台灣觀光旅遊品牌。賴清德認為，「北回之巔」以北緯23.5度為主軸，從阿里山、日月潭延伸至花東縱谷，展現中南部的自然景觀與文化特色；「微笑南灣」則聚焦南台灣，以亞熱帶太平洋左岸為背景，展現屏東的海洋魅力，透過突顯各地特色，以強化國際行銷。

最後，賴清德重申，他身為地方首長出身，深知觀光的重要性，在行政院長任內也持續推動觀光產業發展。因此，政府要與民間團體及業界密切合作，增進台灣觀光實力與吸引力，希望中央及地方政府與民間能團結一致，創造更高價值，讓觀光成為帶動經濟成長的重要力量。

不僅如此，還要透過觀光產業促進國際友誼，不論是國人出國旅遊，或是國際友人來台觀光，都是深化國際交流與人民友誼的絕佳機會，賴清德期盼，未來朝「以觀光立國、以觀光為友」的方向努力，推動台灣觀光產業發展。

