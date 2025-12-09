希望學苑多元學習課程展成果

基市希望學苑烘培班成果展，學員作品精彩吸睛，受到好評。（記者鄭紫薇攝）

▲基市希望學苑烘培班成果展，學員作品精彩吸睛，受到好評。（記者鄭紫薇攝）

基市114年度希望學苑「手工餅乾班暨彩妝基礎班及無人機班成果記者會」9日於崇右影藝科技大學溫馨舉行，教育處長徐嬿立表示，市長謝國樑非常重視希望學苑特教孩子的政策，也希望能持續做特教大學讓孩子們找到其自信的一條路。

該項成果展活動由市府主辦，展現身心障礙學生多元學習的亮眼成果與全新課程的活力。今年手工餅乾班成果展香氣四溢，學生們從材料挑選、麵糰製作到創意造型全程親手完成，不僅強化實作能力，也累積耐心、自信與成就感，獲得許多人鼓勵的掌聲與認可。

繼推出深受歡迎的「無人機班」後，希望學苑今年持續拓展課程，再推出全新「彩妝基礎班」。課程由崇右影藝科技大學時尚造型設計系劉櫻珍老師授課，內容包含五官觀察、色彩設計、假皮創作、拓印彩妝到真人實作等，引導學生在創作中提升手部協調、觀察力與美感素養。

市長謝國樑表示，希望學苑提供的是一條「陪伴學生找到自信的路」。他說，每位孩子都有自己的亮點，只要給他們舞台，就能看見令人驕傲的成果。從烘焙到無人機、從科技到彩妝，我們希望讓每位學生都能找到適合自己的學習方式，勇敢往前走。

教育處長徐嬿立表示，希望學苑的多元課程是基隆特教教育的重要推動方向，看到孩子在不同課程中展現的潛能，更相信適性教育的重要。未來市府會持續擴大課程，讓更多身心障礙學生能夠在安全、友善、有支持的環境中成長。也期望希望學苑將職能教育與生活應用結合，陸續推出烘焙、無人機、彩妝、科技等課程，協助學生探索興趣、發展潛能。此次活動不僅展現學員成果，也象徵新課程正式啟動，從香甜的餅乾到繽紛的彩妝作品，都呈現出基隆特教教育「有愛、有力、有未來」的特教大學。

市長謝國樑很重視特教孩子的政策，從第一季的烘焙班，然後到無人機，接下來還會有美妝課程，都希望透過特教大學幫忙孩子找到一個他們的舞臺，透過不同的課程，孩子可找到他們適合的或是還有興趣的項目。