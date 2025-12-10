希望學苑彩妝基礎班 助特教生找亮點

基隆市教育處舉辦希望學苑手工餅乾班成果展同時開辦彩妝基礎班。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為增進特教生職能教育之多元發展，基隆市教育處舉辦希望學苑手工餅乾班成果展同時開辦彩妝基礎班，展現身心障礙學生多元學習的亮眼成果與全新課程的活力。

教育處持續推動並完善特殊教育相關政策，致力打造具關懷與支持性的學習環境，「希望學苑」便是其中的重要推動項目，秋季班手工餅乾班成果展香氣四溢，學生們從材料挑選、麵糰製作到創意造型全程親手完成，不僅強化實作能力，也累積耐心、自信與成就感。

此外，在推出深受歡迎的無人機班後，希望學苑今年持續拓展課程，再推出全新「彩妝基礎班」於十一月初正式開課，為期六週，課程由崇右影藝科技大學時尚造型設計系劉櫻珍老師授課，內容包含五官觀察、色彩設計、假皮創作、拓印彩妝到真人實作等，並引導學生在創作中提升手部協調、觀察力與美感素養。

教育處長徐嬿立表示，希望學苑的多元課程是基隆特殊教育的重要推動方向，將職能教育與生活應用結合，陸續推出烘焙、無人機、彩妝、科技等課程，協助學生探索興趣、發展潛能，讓我們看見孩子在不同課程中展現的潛能。

市長謝國樑表示，希望學苑提供的是一條「陪伴學生找到自信的路」，每位孩子都有自己的亮點，只要給他們舞台，就能看見令人驕傲的成果，從烘焙到無人機、從科技到彩妝，希望讓每位學生都能找到適合自己的學習方式，勇敢往前走。