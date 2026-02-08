希望廣場年貨展售 農糧漁畜一次購足

記者李佩玲／臺北報導

為迎接春節採購需求，農業部農糧署昨日宣布，今日起至12日將在臺北希望廣場舉辦「安心農糧鱻畜載希望 幸福士農工商慶好年」展售活動，集結全臺優質農糧、漁、畜、農村好物等91攤產品，讓消費者一站式購足安心、新鮮的國產年貨，活動期間也推出食農教育、滿額抽及限時搶購等多項好康活動。

互動式體驗活動 支持在地農業

農糧署表示，除展售活動外，現場每日還推出3至4場次農糧、漁、畜等食農教育活動，包含健康草本茶包DIY、年節花卉小品DIY、山海釋迦甜蜜客—猜猜我是誰，以及果香釋迦大變身小釋身手—鳳梨釋迦奶昔、優格DIY等，透過互動式體驗活動，讓民眾認識食物的來源，增加對在地農業的支持。

農糧署進一步說明，活動期間每日中午12時消費者可以899元優惠價格搶購市值1699元享好福袋（農漁畜年節好物）；17時30分還有限時限量搶購超優惠生鮮蔬果、漁、畜產品等。此外，每日消費滿2000元即可參加抽獎，獎項包括Apple iPad Air、Dyson無線吸塵器、觸控式健康氣炸鍋等2000項好禮，亦可於當日13至15時兌換現場書法老師手寫春聯1份，當日50份送完為止。

臺北希望廣場集結全臺不同縣市的優質農特產品。（記者李佩玲攝）

活動集結全臺優質農糧、漁、畜、農村好物等91攤產品，滿足消費者年節採購需求。（記者李佩玲攝）