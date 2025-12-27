希望教室暖流善意 最棒的耶誕禮物

新的一年即將到來，弱勢家庭的孩子，收到新年禮物，心情格外開心，在墨西哥的邊境城市提娃那。慈濟志工根希望教室的孩子們，準備禮物，走進弱勢家庭，其中，有一位21歲的年輕人，從小就有發展遲緩問題，特地用他燦爛的笑容，回饋給關懷她的小朋友。

21歲的凡妮莎，患有智力障礙、發展遲緩，雖然生活不易，但她總是笑得像陽光燦爛，希望教室的學生送耶誕禮物來，看到她的笑容，心也彷彿亮了起來。

慈濟志工 蔡慈璽：「我們的學生回來的時候說，凡妮莎是他們所看到的，世界上最快樂的人，所以這樣歡喜的氣氛，讓孩子們覺得說，太值得了，帶給人家的快樂，自己同樣得到這分無形的喜悅。」

凡妮莎的母親在她很小的時候就離開她，由外婆一肩扛起照顧重擔。慈濟志工常常關懷，互動越來越深。

希望教室老師 賽琳娜：「這些活動教導孩子們，感恩自己所擁有的一切，他們敞開心扉，讓善意進入他們的內心，他們渴望幫助他人。」

希望教室學生 梅雷迪斯：「(我把最好的給她)是我的笑容，我和同學跟她相處時間很長，我們聊了很多。」

希望教室老師 維克特：「今天每個人都用手語貢獻自己的力量，為你帶來驚喜，在我把禮物送給你之前，先給你聽一首歌曲，不知道你喜不喜歡。」

聽著音樂，凡妮莎也開心地站起來跟著大家手舞足蹈。收到禮物時，她迫不及待拆開包裝，看到最喜歡的芭比娃娃、粉紅衣服、枕頭、毯子，還有些生活物資，滿滿的喜悅寫在臉上！

耶誕活動，讓弱勢家庭感受到陪伴的溫暖，也讓孩子們學會付出、學會珍惜擁有。

