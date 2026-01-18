希望誰選台北、桃園市長？蘇巧慧：民進黨人才濟濟

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧今(1/18)表示，台北市是全國首都，民進黨內有許多人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中央循機制盡快推出最適合人選，一起打贏2026選戰。

民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧上午發放春聯，遇到年長支持者熱情擁抱，蘇巧慧辦公室提供

2026民進黨縣市長提名大致底定，但備受矚目的台北市、桃園市尚未出爐，民進黨祕書長徐國勇近日表示，目前所考量的是時機點及適當人選，可能在農曆年前完成提名。

目前台北市長可能人選，除了早早表態的民進黨前台北市黨部主委吳怡農外，包括行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君、民進黨台北市立委王世堅、吳思瑤等人；桃園市長則有法務部次長黃世杰、總統府副秘書長何志偉、行政院秘書長張惇涵、民進黨立委王義川等人。

蘇巧慧上午於新北市鶯歌區發放春聯並受訪，當被問到台北、桃園希望的人選時，她說，台北市是全國首都，民進黨有許多優秀人選，都值得出來挑戰，也適合台北市長，希望黨中央遵循機制，盡快推出人選，一起打贏2026選戰。

