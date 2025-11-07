希望輝達設台北分公司 蔣萬安：產業、稅收將全面提升

蔣萬安今(7)日出席活動時說明，希望下周完成解約，站在北市立場確實希望輝達選擇設立台北分公司。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達台灣總部確定落腳北士科T17、18，北市府目前正與新壽協商完成合意解約，市長蔣萬安昨受訪說希望輝達能在台北市設立公司，蔣萬安今(7)日出席活動時說明，希望下周完成解約，站在北市立場確實希望輝達選擇設立台北分公司。

蔣萬安說，希望可以在跟新壽完成合議解約的程序，目前仍需要會計師經過審查，新壽也需要召開臨時會，所以這個程序他們希望在下週都可以完成。

蔣萬安也指出，站在台北市的立場，當然希望輝達可以選擇設立在台北的分公司，不管對於整體產業還是稅收，都能夠帶動的全面的提升，當然希望輝達能夠審慎評估，「輝達目前也正在研議當中。」

