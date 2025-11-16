希澈放話安可場回到大巨蛋 SJ-M周覓被揪出隱身台下
韓國天團「Super Junior」（SJ）在台北大巨蛋舉辦的3場「Super Show 10」世界巡迴演唱會昨晚（11╱16）圓滿落幕，在看到3萬名「E.L.F.」（粉絲名稱）以60架無人機分別排出「SJ05、SJ25、SJ、❤️ELF」圖案後，9人也感性告白，而SJ-M成員周覓也現身台下，最後「SJ」破例帶來安安可回報。
無人機應援結束後，神童感性表示：「今天我好像有做到承諾，呈現完美的舞台，雖然對今天沒能來的人很對不起，我今天做活動有感受到一件事，我們所有人都要健康才能長長久久的相見，我會變健康的，謝謝大家，我愛你們。」
厲旭則坦言：「今天是無法忘懷的1天，各位也會將今天永遠永遠記著的對吧？我到目前為止還是無法相信，有這麼多E.L.F.都是我們的粉絲，我會一輩子把它當作我自豪的一部分，直到我們下次相見為止，大家都要健康喔，愛你們。」
無人機應援其實是源自東海去年在林口開唱時許的願望，美夢成真的他感動到不敢再許願，「因為覺得太抱歉了，比起我們能給大家的，大家給予我們的更多，所以我現在沒辦法再說出什麼了，真的很謝謝大家創造讓我們一生都難以忘懷的回憶，剛才我們在唱抒情歌時，大家創造出彩虹，看到那麼美麗的光芒我就想到大家就像是我們美麗的花朵，我想在大家打造的花田裡盡情的跳舞，想要一輩子活在大家的花田中，請大家一定要成為我們的花朵，我會時時刻刻的灌水讓大家不要凋零」。
藝聲則提到之前從南美回來後發生一些事，「多虧了大家成為我很大的慰藉，我們在一起並不是理所當然的，這一切都是非常來之不易的瞬間，我們在這裡依偎著的時候，要更常見面、更加相愛，我真心愛著大家，我愛你們」。
始源也說：「很多人對我們在台灣能夠受到大家這麼大的愛都感到非常驚訝，後輩們也看著我們的20周年，得到非常多的養分，大家這3天展現給我們這份巨大的愛和盛大的應援，代表願望跟希望，還有剛才的彩虹是象徵著我們的約定，希望跟祈願成為這個約定的瞬間，我希望未來也可以跟大家繼續大步前進，真的很愛大家，不久之後還會來跟大家打招呼的。」
圭賢以中文說：「今天非常、非常辛苦了，摸摸，我昨天已經說了，我下周會有新專輯，今天我來唱一下、一點點。」清唱新歌讓粉絲十分驚喜，他接著開撩：「愛我的新專輯，還有我想跟你們一起變老，會和我一起吧？我也喜歡你們。」
睽違6年回歸巡演的希澈則說：「這次經歷很久才重新啟動20周年的巡迴，但是站在這麼多人面前，我相當的緊張在發抖，本來是不可以這樣的，但是如果台北大巨蛋同意的話，我想做大巨蛋安可場。」結果被東海吐槽：「不是台北大巨蛋同意，是要E.L.F.同意。」藝聲則要希澈別再說了，「連一半都填不滿」。希澈只好說：「那我就在Super Show 11再跟大家相見了。」團員提醒：「我們還有高雄場。」讓他尷尬喊：「我們在高雄見喔！」
看到無人機應援暴哭的銀赫平復情緒後說：「真的是收到了太大的感動，我忘記我要講什麼了，不管是巡迴到什麼樣的地方，只要見到我們的E.L.F.我都會覺得非常的幸福，但是我們跟台灣累積了非常多的回憶，所以也會感受到一些特別的情感，所以我覺得有非常多值得我感謝的事情，像這麼大的空間居然可以用我們的E.L.F.把它填得滿滿的，真的是……光是這一點我就非常的感謝了。」
見銀赫又哽咽起來，團員趕緊關心，他深吸一口氣後接著說：「不好意思我現在情緒上來，總之3天都跟我們在一起真的非常謝謝你們，我會用這份力量，剩下的巡迴我們也會繼續努力的，老婆，謝謝大家，我愛妳們。」
也落下男兒淚的利特直言：「我覺得好像是久違的從我眼睛流下了熱淚，經歷了許多事情之後，我想過我今後就不會再哭了，但是就連我都不知道在什麼時候流下了眼淚，我瞬間覺得我之前是不是失去了我純真的感覺，我覺得各位的這種純粹打動了我的心。」
出道20年，利特自認運氣很好遇到E.L.F.，「大家幫助讓我們能夠更加發光發熱，我們接受這麼多，我們要怎麼回報給你們呢？就像我們做了20年一樣，不管是10年還是20年，我們都會繼續做下去的，就像各位對我們毫無目的、沒有理由的愛著我們一樣，我也會努力的工作、努力的愛著大家回報給各位」。隨後話風一轉說：「不知道我們到底能不能再回到這個地方，所以我剛才在後台有繳了2萬5000塊。」又在大巨蛋頂端打出「LEE TEUK」字樣，東海見狀開玩笑問：「下次可以做杜拜那種水舞嗎？」秒被團員阻止亂許願。
更多太報報導
E.L.F.砸百萬派60台無人機飛進大巨蛋 逼哭「SJ」銀赫、利特
楊謹華自曝叛逆黑歷史 騙爸媽去圖書館偷做一件事
Marz23揪辣妻泡鴛鴦浴 甜蜜擁抱不用演
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 9 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 12 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
不認為黃明志是兇手！謝侑芯閨密深夜再發聲：他不可能自毀前程
黃明志暫時獲釋後昨首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安開嗆愈描愈黑。如今謝薇安深夜在IG限動二度發文。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前