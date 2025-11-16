希澈放話安可場回到大巨蛋 SJ-M周覓被揪出隱身台下

「SJ」3場「Super Show 10」世界巡迴演唱會圓滿落幕。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）在台北大巨蛋舉辦的3場「Super Show 10」世界巡迴演唱會昨晚（11╱16）圓滿落幕，在看到3萬名「E.L.F.」（粉絲名稱）以60架無人機分別排出「SJ05、SJ25、SJ、❤️ELF」圖案後，9人也感性告白，而SJ-M成員周覓也現身台下，最後「SJ」破例帶來安安可回報。

無人機應援結束後，神童感性表示：「今天我好像有做到承諾，呈現完美的舞台，雖然對今天沒能來的人很對不起，我今天做活動有感受到一件事，我們所有人都要健康才能長長久久的相見，我會變健康的，謝謝大家，我愛你們。」

厲旭則坦言：「今天是無法忘懷的1天，各位也會將今天永遠永遠記著的對吧？我到目前為止還是無法相信，有這麼多E.L.F.都是我們的粉絲，我會一輩子把它當作我自豪的一部分，直到我們下次相見為止，大家都要健康喔，愛你們。」

SJ-M周覓現身大巨蛋。讀者提供

無人機應援其實是源自東海去年在林口開唱時許的願望，美夢成真的他感動到不敢再許願，「因為覺得太抱歉了，比起我們能給大家的，大家給予我們的更多，所以我現在沒辦法再說出什麼了，真的很謝謝大家創造讓我們一生都難以忘懷的回憶，剛才我們在唱抒情歌時，大家創造出彩虹，看到那麼美麗的光芒我就想到大家就像是我們美麗的花朵，我想在大家打造的花田裡盡情的跳舞，想要一輩子活在大家的花田中，請大家一定要成為我們的花朵，我會時時刻刻的灌水讓大家不要凋零」。

藝聲則提到之前從南美回來後發生一些事，「多虧了大家成為我很大的慰藉，我們在一起並不是理所當然的，這一切都是非常來之不易的瞬間，我們在這裡依偎著的時候，要更常見面、更加相愛，我真心愛著大家，我愛你們」。

始源也說：「很多人對我們在台灣能夠受到大家這麼大的愛都感到非常驚訝，後輩們也看著我們的20周年，得到非常多的養分，大家這3天展現給我們這份巨大的愛和盛大的應援，代表願望跟希望，還有剛才的彩虹是象徵著我們的約定，希望跟祈願成為這個約定的瞬間，我希望未來也可以跟大家繼續大步前進，真的很愛大家，不久之後還會來跟大家打招呼的。」

始源透露不久之後還會來台。讀者提供

圭賢以中文說：「今天非常、非常辛苦了，摸摸，我昨天已經說了，我下周會有新專輯，今天我來唱一下、一點點。」清唱新歌讓粉絲十分驚喜，他接著開撩：「愛我的新專輯，還有我想跟你們一起變老，會和我一起吧？我也喜歡你們。」

睽違6年回歸巡演的希澈則說：「這次經歷很久才重新啟動20周年的巡迴，但是站在這麼多人面前，我相當的緊張在發抖，本來是不可以這樣的，但是如果台北大巨蛋同意的話，我想做大巨蛋安可場。」結果被東海吐槽：「不是台北大巨蛋同意，是要E.L.F.同意。」藝聲則要希澈別再說了，「連一半都填不滿」。希澈只好說：「那我就在Super Show 11再跟大家相見了。」團員提醒：「我們還有高雄場。」讓他尷尬喊：「我們在高雄見喔！」

看到無人機應援暴哭的銀赫平復情緒後說：「真的是收到了太大的感動，我忘記我要講什麼了，不管是巡迴到什麼樣的地方，只要見到我們的E.L.F.我都會覺得非常的幸福，但是我們跟台灣累積了非常多的回憶，所以也會感受到一些特別的情感，所以我覺得有非常多值得我感謝的事情，像這麼大的空間居然可以用我們的E.L.F.把它填得滿滿的，真的是……光是這一點我就非常的感謝了。」

見銀赫又哽咽起來，團員趕緊關心，他深吸一口氣後接著說：「不好意思我現在情緒上來，總之3天都跟我們在一起真的非常謝謝你們，我會用這份力量，剩下的巡迴我們也會繼續努力的，老婆，謝謝大家，我愛妳們。」

也落下男兒淚的利特直言：「我覺得好像是久違的從我眼睛流下了熱淚，經歷了許多事情之後，我想過我今後就不會再哭了，但是就連我都不知道在什麼時候流下了眼淚，我瞬間覺得我之前是不是失去了我純真的感覺，我覺得各位的這種純粹打動了我的心。」

出道20年，利特自認運氣很好遇到E.L.F.，「大家幫助讓我們能夠更加發光發熱，我們接受這麼多，我們要怎麼回報給你們呢？就像我們做了20年一樣，不管是10年還是20年，我們都會繼續做下去的，就像各位對我們毫無目的、沒有理由的愛著我們一樣，我也會努力的工作、努力的愛著大家回報給各位」。隨後話風一轉說：「不知道我們到底能不能再回到這個地方，所以我剛才在後台有繳了2萬5000塊。」又在大巨蛋頂端打出「LEE TEUK」字樣，東海見狀開玩笑問：「下次可以做杜拜那種水舞嗎？」秒被團員阻止亂許願。

