希爾頓Signia飯店 明年開幕

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts拜會台南市長黃偉哲。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南高端飯店將多一間。福泰飯店與希爾頓集團合作，引進國際高端品牌「Signia by Hilton」，預計於原「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修，預計明年上半年正式開幕，將為台南旅宿市場再添國際級亮點，也象徵台南在高端旅宿市場邁入新階段，展現台南這座城市對國際品牌吸引力，並將帶動觀光與會展產業升級。

台南旅宿產業蓬勃發展，總房間數從二０一八年的一萬兩千三百七十九間，成長到今年的一萬六千零六間，整體住房率維持不錯水準，獲得福泰與希爾頓兩大集團青睞。

廣告 廣告

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，台南是該品牌在東亞首家據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務，讚美台南歷史、藝術與美食風貌，未來營運將融入在地特色，打造兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗。

福泰集團表示，此次與希爾頓集團合作，投入十億元在原「台南大億麗緻酒店」全面翻修，規劃三四四間客房、五六０坪會議空間及水療、游泳池、健身中心等設施，展現全新國際飯店風貌，未來飯店經營，也將融入台南在地特色，提供國際級在地化服務。

Signia by Hilton Tainan將進駐原台南大億麗緻酒店原址，預計明年上半年開幕。

（記者林雪娟攝）

一行人在觀旅局長林國華陪同下，拜會市長黃偉哲。黃偉哲表示，樂見福泰飯店與希爾頓集團攜手合作，讓「Signia By Hilton」飯店品牌落腳台南，飯店周邊有眾多知名景點、在地美食與百貨公司，進駐勢必帶動更多旅客選擇來台南旅遊，展現台南國際化潛力，有助提升全球旅宿市場能見度與競爭力，市府也會盡力提供協助，並預祝飯店早日開幕迎賓。

林國華表示，國際品牌進駐，凸顯台南旅宿市場成熟與潛力，市府將持續推動高品質旅宿發展，強化城市品牌形象，結合在地文化與國際資源，打造兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市。