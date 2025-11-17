希特勒的生殖器真的小！研究DNA證明患罕病，精神疾病基因指數高。圖／翻自《衛報》

英國在二戰期間，流行一首對德國納粹領袖希特勒的醜化歌曲「希特勒只有一顆蛋」（Hitler Has Only Got One Ball），諷刺他生殖器發育不全。不過最近一份研究證明，從希特勒的DNA來分析，他的生殖器真的小。

這份研究報告在英國《第四頻道》（Channel 4）以紀錄片形式「希特勒的DNA：獨裁者的藍圖」（Hitler's DNA: Blueprint Of A Dictator）播出，遺傳學家金恩（Turi King）利用80年前一張宣稱沾有希特勒血跡的沙發來做採樣。

廣告 廣告

研究團隊分析希特勒的DNA發現，他罹患某種形式卡門氏症候群（Kallman Syndrome）的可能性很高，這是一種導致患者無法進入青春期、或青春期發育不全的遺傳性疾病。報告也稱，跟性器官發育有關的PROK2基因，在希特勒身上幾乎是「慘死」，導致他有可能睪固酮濃度過低，造成小陰莖症（micropenis）。

研究也發現，希特勒的精神疾病基因風險分數（Polygenic Risk Score），包括自閉症、思覺失調症、雙極性疾患（俗稱躁鬱症）等都偏高。不過金恩也強調，不要過度解讀研究結果，她指出：「遺傳只構成你個性的其中一部分。」

不過這份研究報告也引發外界對檢體採樣的質疑，因為1945年希特勒在納粹德國總理府的地下掩體中自殺後，遺體去向始終成謎。傳出當時的美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）的通信官羅森格蘭（Roswell P. Rosengren），在地堡內割下一塊沙發布帶回美國，存放在他的保險箱裡數十年，最終被賣給蓋茨堡歷史博物館（Gettysburg Museum of History）。

此外，也有科學家批評，只用基因來判斷一個人的行為狀態，是一種分析上的謬誤。劍橋大學自閉症研究中心主任巴倫-科恩教授（Simon Baron-Cohen）就指出，從生物學直接到行為學「跳太大了」，他認為單純就基因來分析，而忽略其他因素就來判定一個人的行為，存在造成歧視的風險。



回到原文

更多鏡報報導

台客遭義大利老闆辱罵 升級成外交事件！市長將見我方代表解決

41J肉聲／中國車商欲超英趕美 測試爬行「天梯」！撞爛護欄悲劇了

41J肉聲／悲報！日本最紅「美術館貓」病逝 與保全鬥智可愛畫面成追憶