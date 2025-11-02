希臘克里特島爆發家族世仇槍擊 釀2死多傷

（中央社雅典1日綜合外電報導）希臘官方媒體報導，克里特島（Crete）一處村莊今天發生槍擊事件，造成至少造成2人喪生、多人受傷。警方將這起事件形容為家族間的仇恨衝突。

綜合法新社和路透社引述雅典通訊社（ANA）報導，這起槍戰發生在克里特島首府艾拉克隆（Iraklio）西南方約52公里的山區村莊沃里齊亞（Vorizia）；根據死者包括1名約50歲的女性和1名30多歲的男性。

一名匿名警方官員指出，這起事件發生前數小時，村莊裡一處興建中的房屋因爆裂裝置而遭到鎖定。

警方尚未逮捕任何人，據信部分涉案人員已逃往附近的深谷之中。

克里特島上非法持槍現象十分普遍，家族世仇也屢見不鮮。當地經常在婚禮和節日慶典上鳴槍慶祝。（編譯：蔡佳敏）1141102