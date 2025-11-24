希臘塞薩洛尼基港啟動擴建 美國籲尋求中遠海運之外替代方案

根據英國航運相關網站表示，位於希臘東北部的塞薩洛尼基港（Thessaloniki Port）近日正式簽署協議，啟動大規模擴建工程。此項目被形容為「塞薩洛尼基港史上最重要的升級計畫」，其進展正值美國公開呼籲希臘採取行動，降低中國企業在希臘港口影響力之際。

消息指出，塞薩洛尼基港自古以來便是重要港口，二○一八年起快速成長，隨著此次擴建，該港不僅將成為希臘第二大樞紐港，也將強化其作為東歐轉運門戶的戰略地位。

廣告 廣告

依照最新簽署特許經營協議，將大幅強化港口基礎設施，其中包括：第六號貨櫃碼頭延長五百一十三公尺、擴大貨櫃堆場空間及推動大規模疏浚工程，加深航道與迴旋區。

整個擴建工程預計需時四十個月，完工後塞薩洛尼基港將能接靠可載運至多二萬四千TEU的超大型貨櫃船，成為希臘北部唯一具備此能力的港口。這項工程總預算為一億九千五百五十六萬歐元，年吞吐量未來可望提升至一百五十萬TEU。

資料顯示，塞薩洛尼基港目前每年可處理約五十六萬六千TEU，二○二四年貨櫃量較前一年成長約九％。除貨櫃業務，該港也處理約二十五萬噸一般貨物，並逐漸發展郵輪業務。

Thessaloniki強調，第六號碼頭擴建是港口歷史上最大規模的升級工程，將強化塞薩洛尼基港在地中海與東南歐的戰略貨運地位。

近期上任的美國駐希臘大使吉爾福伊爾強調，希臘需要採取措施，降低中國在其港口的控制力。她批評中遠海運（COSCO）自二○○九年起獲得比雷埃夫斯港貨櫃碼頭長達十六年經營協議「令人遺憾」，並暗示希臘可藉由擴建其他港口降低中方控股地位，她直言，或許比雷埃夫斯港可以考慮出售。

不過，希臘政府隨即回應，強調尊重所有既有協議，並捍衛與中遠海運的合作。