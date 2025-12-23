希臘批准採購PULS 提升遠程打擊能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，希臘近日批准撥款，向以色列埃比特系統公司採購「精確通用發射系統」（PULS）多管火箭，可望有效強化陸軍遠程打擊能量，嚇阻潛在威脅蠢動。

報導指埃比特系統公司16日表示，已收到希臘國會與國家安全委員會批准PULS採購計畫專項預算通知，後續將與希國國防部談判並敲定合約，為該國武裝部隊提供PULS多管火箭系統；儘管詳細內容尚待公布，但預估「金額相當可觀」，料將採購相當數量PULS，助希臘提升關鍵打擊火力。

相關報導顯示，PULS以重型戰術卡車為底盤，有助發揮優異機動性；配備2組模組化火箭發射箱，可發射數量不等的122公厘（每箱18枚、最大射程35公里）、160公厘（每箱10枚、最大射程40公里）、306公厘（每箱4枚、最大射程150公里），以及370公厘（每箱2枚、最大射程300公里）等口徑的精確導引火箭彈，並具備先進戰管與自動化技術，能在接到命令後1分鐘內完成射擊任務。

目前包含以色列、荷蘭、丹麥、德國和塞爾維亞等國，均已陸續接裝該先進系統或簽署採購合約，凸顯其優異性能倍受肯定，也有望持續增進歐陸盟邦作業互通性，加強集體防衛戰力。

希臘擇定採購以色列製PULS多管火箭，增強武裝部隊遠程打擊能力。（取自埃比特系統公司「X」）