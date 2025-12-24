希臘採購多管火箭 選擇以色列PULS系統最遠達300公里

〔記者吳哲宇／綜合報導〕希臘近日批准撥款，向以色列埃比特系統公司採購「精準通用發射系統」(PULS)多管火箭，可望有效強化陸軍遠程打擊能量，嚇阻潛在威脅蠢動。

軍聞網站「Defence Blog」報導，報導指埃比特系統公司16日表示，已收到希臘國會與國家安全委員會批准PULS採購計畫專項預算通知，後續將與希臘國防部談判並敲定合約；儘管詳細內容尚待公布，但預估「金額相當可觀」，料將採購相當數量PULS，助希臘提升關鍵打擊火力。

相關報導顯示，PULS以重型戰術卡車為底盤，但也能適配於履帶底盤，有助降低維護和訓練成本，並發揮機動性；PULS配備2組模組化火箭發射箱，可發射數量不等的122公厘(每箱18枚、最大射程35公里)、160公厘(每箱10枚、最大射程40公里)、306公厘(每箱4枚、最大射程150公里)，以及370公厘(每箱2枚、最大射程300公里)等口徑的精確導引火箭彈，並具備先進戰管與自動化技術，能在接到命令後1分鐘內完成射擊任務。

過去外媒報導，希臘陸軍砲兵現代化計畫包含洛馬公司提供的M270多管火箭系統升級方案，並傳若最終達成協議，希臘可能會採購36至40套歐洲版本的EURO-PULS系統，據報道交易金額在6億至7億歐元之間。

目前包含以色列、荷蘭、丹麥、德國和塞爾維亞、亞塞拜然等國，均已陸續接裝該先進系統或簽署採購合約，凸顯其優異性能倍受肯定，也有望持續增進歐陸盟邦作業互通性，加強集體防衛戰力。

