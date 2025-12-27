希臘接收首艘FDI「基蒙號」 揭戰力現代化新頁

記者丘學陞／綜合報導

法國海軍集團（Naval Group）23日證實，已向希臘交付首艘「防衛暨介入型巡防艦」（FDI）「基蒙號」（F601），使希臘成為全球第2個FDI巡防艦用戶，未來將以先進戰力捍衛希臘海疆與南歐水域安全。

希臘首艘FDI，18日在海軍集團位於法國羅里昂的廠區，舉行命名暨交付儀式，並在希臘國防部長鄧迪亞斯、法國防長沃特蘭等兩國官員見證下，由鄧迪亞斯簽署接收證書，再由贊起人拉斯卡瑞迪斯擲瓶，為該艦命名為「基蒙號」，隨後升起國旗，正式加入希臘海軍服役。希臘國防部表示，「基蒙號」艦名源於西元前5世紀的古雅典著名將領與政治家基蒙。

時隔30年添主力艦 維繫水面戰力

鄧迪亞斯強調，「基蒙號」是時隔近30年後，希臘裝備的首艘大型主力作戰艦艇，FDI的優異設計，將能確保希臘海軍維繫長時間的優勢水面戰力。海軍集團預計2026年再交付2艘FDI，2028年交付希臘今年11月增購的第4艘，組建希臘海軍新世代水面戰力。

「基蒙號」也較法軍日前服役的首艘FDI「羅納克海軍上將號」（D 660），率先升級裝備32管Sylver A50垂直發射系統（VLS），裝填「紫苑」（Aster）系列防空飛彈，搭配艦上「海火」（Sea Fire）「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達，另外還有8枚「飛魚」反艦飛彈、4具配備MU90反潛魚雷的發射管、RAM近迫武器系統等，具備強大防空、反艦、反潛戰力，有助希臘海軍應對未來海上威脅。

希臘海軍正式接裝「基蒙號」，寫下戰力現代化新頁。（取自海軍集團「X」）

「基蒙號」在海軍集團羅里昂廠區，舉行命名與交付儀式。（取自海軍集團「X」）

鄧迪亞斯簽署接收證書，迎接「基蒙號」入列。（取自希臘國防部「X」）

「基蒙號」升起希臘國旗，正式加入希臘海軍服役。（取自海軍集團「X」）