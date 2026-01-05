希臘機場無線電系統癱瘓！全國空域關閉 歐洲航空大亂

希臘雅典的「埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場」4日陷入混亂。（圖／達志／美聯社）

希臘全國航空系統4日清晨突傳出重大通訊故障，無線電頻率幾乎全面癱瘓，迫使當局在當地時間上午8時59分緊急關閉空域。這起前所未見的事故，使希臘境內與歐洲多國之間的航空運輸陷入混亂，數以千計旅客被迫滯留，各大機場運作幾近停擺。

綜合外媒報導，希臘民航局（Hellenic Civil Aviation Authority）表示，多數航空無線電頻率遭到不明「雜訊」（noise）干擾，這種雜訊呈現持續性、非自願性發射，導致航空管制人員無法與空中飛機進行正常通訊。由於安全考量，當局立即暫停所有起降作業，僅允許航班飛越希臘領空。

航空管制員形容，這次故障影響了地面使用的所有頻率，甚至波及雅典進場管制單位部分系統。該單位負責管理進出雅典「埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場」（Eleftherios Venizelos Airport）的航班，包括雷達監控、飛機間距維持，以及飛行高度與速度指示。

希臘航空管制員協會（Association of Greek Air Traffic Controllers）主席薩羅斯（Panagiotis Psarros）直言，所有頻率在短時間內「突然消失」，導致管制員無法與空中的飛機通訊。他補充，問題可能出在雅典與馬其頓區域管制系統的中央無線電頻率崩潰。該系統負責監控雅典飛航情報區（Athens Flight Information Region），是希臘最大的航空管制設施。

薩羅斯強調，這起事件暴露出希臘航空通訊基礎設施長年老舊的結構性問題，直言現行系統是歐洲最陳舊的設施之一，早應更新汰換。航空管制員協會則形容此次事故「前所未見且不可接受」，並聲稱管制人員已動用所有可行手段，確保飛航安全。

事故發生時正值假期結束前的航空高峰期，雅典機場每日通常有超過600架定期航班。僅雅典一地，就有超過90架航班受到影響。雅典主要機場成為重災區，而「塞薩洛尼基馬其頓國際機場」（Thessaloniki airport）更一度全面關閉。

歐洲多地航班也受到影響，自都柏林、巴塞隆納與巴黎起飛的班機遭命令返航；來自哥本哈根與馬爾他共和國（Malta）的航班則直接取消。其他飛往雅典的航班被列為待命，多數入境航班若未取消，則被轉降至土耳其。在希臘國內，克里特島「伊拉克利翁尼科斯·卡贊察基斯國際機場」（Heraklion International Airport "Nikos Kazantzakis"）亦有多架航班延誤。

許多旅客對資訊混亂與缺乏透明度表達不滿。1名原定轉機前往倫敦的旅客表示，自己將錯過隔日的工作，卻完全不知道何時能再出發，也無從得知額外費用由誰承擔。另有旅客指出，航班臨時折返後，長時間未收到任何官方說明。

直至4日下午，在飛行員改用備用頻率後，部分服務才逐步恢復。機場開始允許有限度起飛，每小時約35至45架航班離境，但入境航班仍嚴重受限。希臘基礎設施和交通部長迪馬斯（Christos Dimas）表示，事件並未危及飛航安全。

另據希臘國營媒體《希臘廣播電視公司》（ΕΡΤ）報導，安全部門的初步調查顯示，通訊中斷可能與雅典附近「格拉尼亞山脈」（Gerania Mountains）的1座天線故障有關。目前義大利、土耳其與賽普勒斯（Cyprus）已介入協助希臘管控空域並緩解混亂。

