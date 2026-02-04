希臘海警隊追捕移民船 過程中意外相撞釀14死

一艘載有非法移民的快艇在希俄斯島（Chios）附近海域與希臘海岸警衛隊船隻相撞，造成至少14名移民死亡。

一艘移民船與希臘海警隊船隻相撞，釀嚴重死傷。（圖／路透）

據BBC報導，事發於3日晚間，希臘當局表示，事發時這艘快艇正在希俄斯海峽佛龍塔德斯村附近進行危險操作，希臘海岸警衛隊正在追捕。

海岸警衛隊尚未公佈碰撞的具體情況，但報導稱有24人獲救，其中一些人傷勢嚴重，包括一名孕婦和數名兒童，以及2名海岸警衛隊官員；另有數人下落不明。

希臘當局目前仍在搜救中，出動了4艘海岸防衛隊船隻、1艘載有潛水員的私人船隻和1架直升機。

最初報告的死亡人數為4人，但當地時間23點發布的最新消息稱，又發現了10具遺體，確認的死亡人數上升至14人。

