希臘海軍首艘FDI抵國門 提升新世代水面戰力

希臘首艘「防衛暨介入型巡防艦」（FDI）「基蒙號」（F601）15日航抵薩羅尼克灣，希臘海軍以「水門禮」盛情迎接，總統塔蘇拉斯、總理米佐塔基斯及國防部長鄧迪亞斯等政要也出席，見證希臘時隔近30年再度迎來新世代水面作戰艦。

1998年以來最大規模現代化里程碑

軍聞網站「Naval News」報導，「基蒙號」為希臘所採購4艘新世代中型巡防艦的首艦，也象徵該國1998年以來海軍最大規模現代化的關鍵里程碑。防長鄧迪亞斯親自登艦參觀，他盛讚「基蒙號」搭載的先進數位化戰鬥系統，將大幅提升希臘海軍制海戰力與覺知能量，加強嚇阻潛在侵略威脅。

儀式現場特別安排希臘歷史悠久的裝甲巡洋艦「埃夫洛夫號」（HS Averof），及三列槳座戰船「奧林匹亞絲號」（HS Olympias）在海上迎接「基蒙號」返抵國門，展現延續海上榮耀，傳承捍衛國土與海疆重任的意義。

希臘2022年3月向法國採購3艘4500噸級的FDI，2025年又再增購1艘同型艦，除首艦「基蒙號」外，2號艦「尼阿爾科斯號」（F601）與3號艦「弗爾米奧號」（F603）預計2026年底前接收，最後1艘則計畫2028年交付，未來將共組新世代水面戰力。

先進裝備有效執行多元任務

「基蒙號」配備32管Sylver A50垂直發射系統（VLS）、4具MU90反潛魚雷發射管、RAM近迫武器系統及「海火」（Sea Fire）「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達等先進裝備，可發射「紫苑」（Aster）系列防空飛彈、「飛魚」反艦飛彈等，能有效執行防空、反艦、反潛等多元化任務。

「基蒙號」航抵希臘，未來將發揚先進海上戰力，維護國家安全。（取自希臘國防部網站）

希臘海軍以「水門禮」熱情迎接「基蒙號」。（取自希臘國防部網站）

鄧迪亞斯（右2）登艦參觀，近距離目睹艦上先進裝備．（取自希臘國防部網站）

三列槳座戰船「奧林匹亞絲號」在海上迎接新艦到來，象徵歷史傳承。（取自希臘國防部網站）