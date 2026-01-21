希臘船東示警：貨櫃船市場潛藏隱性風險

根據中國大陸相關單位表示，在能源價格高檔震盪、地緣政治風險升溫與全球貿易結構變化交織下，航運產業雖展現一定韌性，但多數調整仍屬短期因應，而非基於長期技術路線的主動創新。希臘船東Contships Management Inc.營運長Angelos Tyrogalas近日指出，在綠色轉型壓力持續加碼之際，貨櫃航運市場正面臨一項「被忽略的隱性危機」，即產業正被迫適應不確定性，而非真正邁向創新升級。

Tyrogalas指出，當前新造船價格高漲，造船廠產能吃緊、交付期延後，使得「現在下單、數年後交付」的投資決策風險明顯提高。在替代燃料與新技術尚未形成清晰回報模型情況下，船東對高額資本支出自然趨於保守，技術溢價難以被市場消化。

此一現象在近洋線與區域航運市場尤為明顯。相較於大型船舶可透過規模經濟與長期合約分攤成本，近洋線船隊在融資能力、航線收益與調度彈性方面皆受限制，承擔新能源投資風險空間有限。結果即使產業整體高談綠色轉型，近洋線船舶多半仍停留在漸進調整與被動等待階段。Tyrogalas表示，創新缺乏動力根源來自多重不確定性相加，包括替代燃料經濟性波動劇烈、加注與供應基礎設施發展不均，及碳價與監管規則缺乏長期一致性。在全球與區域制度並行、標準碎片化情況下，企業更傾向採取合規優先策略，而非投入週期長、回報高度依賴外部條件的創新方案。