希臘船東Conbulk訂購兩艘5千TEU貨櫃船

據英國航運相關網站引述，希臘船東Conbulk近日宣布，向中國揚州國裕船舶有限公司（Yangzhou Guoyu Shipbuilding）訂購兩艘五千TEU級的新貨櫃船。

此舉代表Conbulk從過去主要以承購二手船為主，轉向投入新造船市場的策略變化，這兩艘新貨櫃船預計於二○二七年底開始交付。

業內人士表示，五千TEU級中型貨櫃船日益受到非經營船東所青睞，是兼具彈性與燃油效率，可用於地區或次級長航線貿易。Conbulk此次訂單反映其對長期租船需求的信心，也顯示其有意以更現代、節能設計貨櫃船來多元化資產組合。

分析師認為，由於全球航運業對靈活度與油耗控制日益重視，中型貨櫃船型（如五千TEU）逐漸成為航運市場新寵。對於像Conbulk這類非經營船東（non-operating owner），投入新造船意味更可控的設計、壽命與市場布局，而不僅依賴二手市場。此訂單也可能反映船東對未來租船市場仍抱有穩健預期。