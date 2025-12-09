希臘農民封鎖克里特島兩大機場 不滿補助金遲未發放

希臘政府今天(9日)努力恢復克里特島秩序，因當地農民前一天封鎖島上兩座主要機場，以施壓要求政府立即發放遭延後的歐盟羊痘疫情補助金。島上赫拉克賴昂(Heraklion airport)與哈尼亞機場(Chania airport)多班航班因此取消或延誤，希臘國家廣播電視台(ERT)指出，雅典已派遣警力增援。

抗議行動中，超過百名農民被通緝。8日的大規模衝突中，農民以石塊和棍棒攻擊鎮暴警察，並砸毀兩輛警車。在赫拉克賴昂，抗議者甚至衝上跑道；在哈尼亞，他們佔領航廈建築，只允許少量航班起降。

農民抗議自11月下旬從希臘中部與北部蔓延至全國。他們表示，除補助金遭拖延外，地方還正遭受羊痘(sheep pox)疫情重創，農民壓力倍增。當局則呼籲勿在年底假期前升高衝突，但訴求未被接受。

補助金延後原因在於政府正針對多年間的大量詐領疑慮進行審查。歐盟檢察官今年5月揭露，上千名申請者多年來虛報土地與牲畜數量，許多申請者甚至並非農民。希臘政府表示，虛假申請金額超過3,000萬歐元。

儘管如此，政府保證「合法農民不會失去本應領取的款項」。總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)昨天表示願意與農民代表對話，但警告盲目的抗議可能反而失去社會支持。這起補助醜聞已導致一名部長請辭。

逾40萬隻羊與山羊遭撲殺，以防止疾病蔓延。農民也要求政府針對羊痘疫情造成的巨大損失給予補償。(編輯：楊翎)