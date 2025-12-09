希臘農民闖佔克里特島機場 與警方爆發激烈衝突

希臘農民因為不滿歐盟延遲支付補貼，導致他們生活不濟，繼不久前霸佔高速公路後，這次有抗以農民闖入克里特島機場，導致機場被迫關閉，警民爆發激烈衝突。

希臘農民上街示威，讓克里特島機場和港口等地被迫關閉。（圖／達志影像美聯社）

希臘農民因歐盟延遲支付補貼而生活困頓，近期採取一系列激烈抗議行動。繼先前霸佔高速公路後，抗議農民更進一步闖入克里特島機場，導致機場被迫關閉，並與警方爆發激烈衝突。抗議者除了開拖拉機堵路、推倒警車外，更有數十人爬上山坡向警方投擲石塊，警方則施放催淚瓦斯因應。這場自11月下旬開始的抗爭活動，已造成機場、港口及部分交通要道暫時關閉，使希臘保守派政府陷入困境。

希臘農民的抗議行動已演變成大規模衝突事件。在克里特島，數十位憤怒的民眾爬上山坡，拿起地上的石頭朝警方猛烈投擲，警方則以催淚瓦斯回應。抗議現場一片混亂，抗議者開著拖拉機堵塞道路，甚至合力將警車推倒。

這些激烈抗議的根本原因在於歐盟延遲支付農業補貼，導致希臘農民負債累累。一位參與抗議的農民表示，除了補貼減少之外，他們繳納的農民保險費還增加了40%，卻沒有得到任何幫助。這樣的經濟壓力迫使他們採取更為激進的抗議方式。

抗議隊伍中的農民人手一支棍子走上街頭，部分抗議者甚至直接闖入克里特島機場，迫使機場關閉，多個航班因此停飛。現場可見農民與警方發生激烈推擠，更有抗議民眾駕駛拖拉機直接衝向警方陣線。這場始於11月下旬的抗爭活動持續延燒，已導致當地機場、港口及部分交通要道暫時關閉。抗議農民先前曾霸佔當地高速公路，這一系列事件讓希臘保守派政府陷入嚴重困境。隨著衝突持續，當局面臨著如何平衡農民訴求與社會秩序的艱難挑戰。

