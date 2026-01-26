希臘餅乾工廠爆炸引發大火 釀3死7傷另有2人下落不明
希臘中部一間餅乾工廠於當地時間26日清晨發生爆炸引發大火，造成3名女性作業員死亡，另有7人送醫治療。消防部門表示，爆炸發生時廠內共有13名人員，目前仍有2名女性工人下落不明，搜救行動持續進行中。
爆炸發生在當地時間凌晨4點左右，位於特里卡拉（Trikala）至卡爾季察（Karditsa）高速公路旁的維奧蘭塔（Violanta）餅乾工廠。據當地媒體報導，爆炸聲響極為巨大，鄰近村莊甚至特里卡拉市區都能清楚聽見。消防部門初步調查顯示，爆炸可能源自地下室，但爆炸區域並無存放瓦斯鋼瓶。這起爆炸導致部分屋頂坍塌，工廠部份區域瞬間被烈焰吞噬。
希臘消防部門派出40名消防員和13輛消防車前往現場，濃密的黑煙籠罩天空，工廠屋頂上仍可見明顯火焰。除消防人員外，現場還有重型建築機械、當地水罐車以及來自拉米亞（Lamia）的縱火犯罪預防局調查人員，共同努力撲滅殘火並調查起火原因。
消防部門發言人向路透社表示，6名工廠工人和1名消防員因嗆傷被送往特里卡拉醫院治療，目前情況穩定良好。該發言人補充說：「火災原因目前尚不清楚，調查正在進行中。」
稍早，消防部門曾向媒體表示有5人失蹤，但隨著搜救工作的進展，已修正為3人死亡、2人失蹤的情況。3名女性作業的遺體從工廠廢墟中被尋獲，消防人員形容遺體已嚴重燒焦。
從空拍畫面可見，大火吞噬了這座工業設施，濃厚的黑煙直衝天際，消防人員正全力控制火勢蔓延。當地官員表示，搜救行動仍在持續，希望能找到另外2名失蹤女工，但隨著時間過去，生還可能性越來越小。
延伸閱讀
在野陣營稱台美關稅「實質加稅」 經濟部駁斥：扭曲談判成果
印歐歷時20年達「史上最強」貿易協議！近97%出口品降稅
美官員施壓委國斷絕與中俄伊關係 CIA憂羅德里格斯配合度
其他人也在看
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選
即時中心／廖予瑄報導美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午在毫無保護裝置的狀況下，徒手攀登台北101，僅花費1小時31分就成功登頂，締造人類史上一大創舉。對此，台北101董事長賈永婕被視為一大功臣，有許多立委發聲力挺她代表民進黨角逐台北市長。不過，今（26）日稍早賈永婕突然在臉書PO文回應，「我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點。」民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
2男佯裝銀樓顧客狠搶42萬元金飾 9小時橋下落網竟辯「丟掉了」
【記者曾佳俊／桃園報導】桃園市兩名男子昨(25)日於新屋區一間銀樓假藉購買金飾，趁店家不注意時搶走價值約新台幣42萬元的黃金項鍊及吊墜拔腿就跑，隨後騎機車逃逸。警方獲報成立專案小組調查，於案發9小時後陸續逮捕負責接應男子及搶匪共3人，嫌犯一度辯稱於逃跑過程中丟棄金飾，警員斥責「鬼才相信！」後續在嫌犯住家起獲贓物，全案報請桃檢偵辦以釐清是否有其他共犯。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市都委會審議輝達進駐北士科案（3） (圖)
台北市都委會26日審議輝達進駐北士科案，經討論後將廢除T17、T18中間道路，合併成完整基地等內容，副市長李四川（中）宣布此案依委員意見修正文字後通過。圖為李四川回應媒體提問。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南韓酷澎涉隱匿！外洩個資超過3千萬筆 臨時代表屢次傳喚未到「恐遭逮捕」
針對南韓電商巨頭Coupang（酷澎）發生的大規模個人資料外洩案，南韓警方的偵辦力度持續升級。首爾警察廳長朴正寶（音譯）今（26日）記者會上明確表示，雖然最終確切數據尚未定案，但警方依據目前掌握的證據，研判外洩帳戶數量已超過3千萬筆。這項說法直接打臉了酷澎此前聲稱僅有約3千筆資料遭到儲存的說法，顯示警方懷疑該公司可能有意縮小外洩規模。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉縣權責型失智據點遷移至醫院 提供更完整照護
（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」今天正式遷移至大林慈濟醫院運作，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適，及具醫療支援照顧環境，更能完整照護失智長者。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
憂藍白卡軍購疊加成本 林楚茵要求國防部具體說明延宕影響
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 關於軍購議題，民進黨立委林楚茵今（26）日指出，國防武器採購策略與預算編列並非抽象名詞，而是攸關台灣安全的具體時間表。她以居家安全為喻表示，家中門鎖老舊、窗戶破損，最重要的就是盡快修補、確保安全，國防也是同樣道理，該討論就要討論、該審查就要審查，不能連起跑線都被卡住。 林楚茵提到，上週外交及國防委員會召開秘密會議期間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本週與劉和然見面協調？ 李四川：還沒接到通知
國民黨新北市黨部預計本週展開新北市長人選協調，新北市副市長劉和然今天說，相關會面仍在聯繫與安排，也無任何預設立場；台北市副市長李四川下午出席都市計畫委員會後受訪被問到，本週是否會跟劉和然見面，以及國民黨主席鄭麗文是否有來聯絡相關事宜，他表示，自己跟劉和然常碰面，沒有必要一定要決定一個見面時間，但原則自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
游淑貞向花蓮縣府爭取百萬購逾5千冊新書 打造全齡親子共讀城市
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 為培養親子共讀文化，吉安鄉長游淑貞今（26）日表示，她致力打造書香城市，帶領團隊逐步推展「全齡化閱讀與親子共讀」政策，持續加碼文化投資、厚植閱讀根基，閱讀不只是知識的入口，更是一種生活的溫度。她也感謝花蓮縣長徐榛蔚與縣府支持，未來將持續以閱讀為核心，打造全齡親子共讀城市。 游淑貞指出，吉安鄉透過逐年增編購書預算與規劃...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 499則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 167則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 482則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 29則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 20則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 6 小時前 ・ 22則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言