希臘餅乾工廠爆炸引發大火 釀3死7傷另有2人下落不明

希臘中部一間餅乾工廠於當地時間26日清晨發生爆炸引發大火，造成3名女性作業員死亡，另有7人送醫治療。消防部門表示，爆炸發生時廠內共有13名人員，目前仍有2名女性工人下落不明，搜救行動持續進行中。

希臘一間餅乾工廠發生爆炸。（圖／路透）

爆炸發生在當地時間凌晨4點左右，位於特里卡拉（Trikala）至卡爾季察（Karditsa）高速公路旁的維奧蘭塔（Violanta）餅乾工廠。據當地媒體報導，爆炸聲響極為巨大，鄰近村莊甚至特里卡拉市區都能清楚聽見。消防部門初步調查顯示，爆炸可能源自地下室，但爆炸區域並無存放瓦斯鋼瓶。這起爆炸導致部分屋頂坍塌，工廠部份區域瞬間被烈焰吞噬。

希臘消防部門派出40名消防員和13輛消防車前往現場，濃密的黑煙籠罩天空，工廠屋頂上仍可見明顯火焰。除消防人員外，現場還有重型建築機械、當地水罐車以及來自拉米亞（Lamia）的縱火犯罪預防局調查人員，共同努力撲滅殘火並調查起火原因。

消防部門發言人向路透社表示，6名工廠工人和1名消防員因嗆傷被送往特里卡拉醫院治療，目前情況穩定良好。該發言人補充說：「火災原因目前尚不清楚，調查正在進行中。」

稍早，消防部門曾向媒體表示有5人失蹤，但隨著搜救工作的進展，已修正為3人死亡、2人失蹤的情況。3名女性作業的遺體從工廠廢墟中被尋獲，消防人員形容遺體已嚴重燒焦。

從空拍畫面可見，大火吞噬了這座工業設施，濃厚的黑煙直衝天際，消防人員正全力控制火勢蔓延。當地官員表示，搜救行動仍在持續，希望能找到另外2名失蹤女工，但隨著時間過去，生還可能性越來越小。

