希臘高階軍官被控間諜罪遭到逮捕 涉嫌向中國洩露北約國防機密情報

《路透》等外媒報導，希臘國防總參謀部（GEETHA）表示，希臘國防部門周四凌晨以間諜罪名逮捕一名希臘空軍上校，這位軍人被控向「第三方」洩露「機密資訊」。

據接近調查的消息人士透露，2個月前，希臘情報部門收到西方國家安全機構的線報，舉報希臘一名軍方人員向中國洩露「高度敏感」的訊息，此舉可能損害國家利益」。

這一位軍人涉嫌洩露具有重要軍事意義的秘密信息，媒體稱機密信息涉及北約（NATO），而且接收方並非土耳其。

被逮軍官擔任空軍要職

這名男子是希臘空軍在雅典地區的一名軍官，之後受到希臘當局的密切監控，並因涉嫌意圖對國外的聯絡人洩露更多敏感信息，因而遭到逮捕，也就是說，這名軍官利用加密軟體，向中國洩露機密租訊，洩漏的資訊具有「重大的軍事價值」。

GEETHA發布的新聞稿表示：「軍官被捕是因為有明確跡象表明他犯下罪行，即收集並向第三方傳遞具有重要軍事意義的機密情報，此舉可能損害國家利益。這次逮捕行動在軍事區域內進行，並與其他國家部門進行合作與協調。」

先前已經有媒體披露，所謂的資訊接收方，更籠統地被描述為「美國的競爭對手超級大國」。

據悉，這名軍官隸屬希臘空軍部隊，擔任「重要」的軍職，負責通訊和電子系統的參謀職務，該職位使其能夠接觸到有關希臘和北約行動及調動的絕密訊息。這位嫌疑人是一名年齡50歲的軍人，目前尚未公佈更多身份資訊。

嫌疑人被EYP監視數月之久

據報導，這名軍人在被捕前已被希臘國家情報局（EYP）監視數月之久。據稱，調查人員發現他的間諜活動明顯升級，包括他披露的資訊量增加，接觸其他軍人以獲取敏感資料，以及累積大量敏感資料，隨即介入加以逮捕，嫌疑人在被捕前洩漏的資訊量尚不清楚。

嫌疑人的姓名尚未被軍方公佈，但是消息人士透露，他在被捕後承認自己的罪行。中國方面尚未對此事作出回應。

希臘情報機構EYP告訴媒體Balkan Investigative Reporting Network（簡稱BIRN）：「我們與HNDGS合作，已經對這起案件進行相當長時間的調查」。

軍方消息人士聲稱，本案對希臘國防和北約的安全構成嚴重潛在威脅。初步跡象表明，這名軍官試圖向其他軍官示好，以收集敏感資訊，並企圖招募他人加入間諜網，但目前不清楚是否已形成更廣泛的間諜網路。

