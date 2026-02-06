希臘一空軍軍官難擋利誘 涉洩密給中國大陸被捕

希臘一名空軍軍官，涉嫌洩露重大機密軍事資訊給中國大陸而遭逮捕。

希臘「國防總參謀部」當地時間5日發表聲明，稱希臘空軍一名軍官因為涉嫌外洩「機密資訊」給中國大陸，已經被捕。（葉柏毅報導）

路透社引述消息人士的話報導，大約兩個月前，希臘情報機構接獲一個西方國家安全機構通報，稱一名希臘空軍軍官，將「高度敏感」資訊，洩漏給中國大陸。

報導指出，這名駐紮在大雅典地區的空軍軍官，隨即受到希臘當局的嚴密監控。當局懷疑他打算向中國的「聯絡對象」洩漏更多敏感資訊，因此將他逮捕。據瞭解，涉案軍官年約35歲，是希臘「瓦爾基扎」地區空軍部隊指揮官。

廣告 廣告

據調查，嫌犯利用特殊通訊軟體，持續向中國大陸傳送機密資訊，內容包括希臘空軍及三軍資訊，甚至還包括了北大西洋公約組織（NATO）相關情資，行為嚴重危及國家安全。據瞭解，這名軍官是遭到中國大陸，以金錢收買。

報導說，官方並未公布嫌犯姓名，但消息人士指出，這名軍官被捕之後，坦承犯行，希臘當局評估，此案涉及間諜活動情節嚴重，軍方已經進入全面高度警戒狀態，而涉案人可能將遭受嚴厲懲處。