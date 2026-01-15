「帕奢席、點豬舍」是什麼？網笑台人一秒就懂！

生活中心／尤乃妍報導

台灣人對諧音哏的熱愛真的無極限！一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文詢問，一塊寫著「帕奢席、點豬舍」的招牌，究竟是什麼意思？貼文一出後，立刻引起網友熱烈討論，表示這是只有台灣人才能讀懂的「加密語言」。





「帕奢席、點豬舍」不是賣吃的？台灣人秒懂爆笑喊「唸出來」！

「帕奢席、點豬舍」就是「打鑰匙，電子鎖」的台語，不仔細讀還真的一時之間認不出來。(圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

日前一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文，只見他PO出一張照片，一個大大的廣告牌上寫著「帕奢席、點豬舍」，他不解詢問網友這到底是什麼意思？沒想到貼文一出許多網友一秒就認出來，表示是「打鑰匙，電子鎖」的台語，底下留言紛紛笑稱「超強的台語空耳」、「只做台灣人生意」、「老闆太可愛啦」、「你不是台灣人吼！一測就知道」。

廣告 廣告

「帕奢席、點豬舍」不是賣吃的？台灣人秒懂爆笑喊「唸出來」！

台灣許多店家在取名上都喜歡「暗藏玄機」，乍看之下沒問題，仔細一唸竟然「好熟悉」。(圖／民視財經網)

台灣人熱愛諧音哏的程度真的沒有極限，像是有飲料店取名「茶曉伊」，唸快一點聽起來就像「不理它」的台語諧音，還有許多餐飲店家也喜愛用諧音命名，檸檬茶店「檸好鴨」、潤餅店「潤意門」、喫茶店「咚窩蕊」、串燒店「名珍炭」，火鍋店「肉出微笑」、水餃店「包手包餃」、韓式鍋物「初豆虎」等等，讓人不禁直呼，台灣人什麼時候才要放過諧音哏！

原文出處：「帕奢席、點豬舍」不是賣吃的？台灣人秒懂爆笑喊「唸出來」！

更多民視新聞報導

秀插旗圖「拿掉中國」被嘴！日人超愛台灣：如實呈現

打台語不再變亂碼就用這APP！語音、圖片攏ㄟ通

台灣人常用藥前五名止痛藥占2種！ 「過量使用」反成送醫禍首

