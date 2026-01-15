「帕奢席、點豬舍」是賣什麼？ 台灣人唸出來秒懂

有網友在台南金華路上看到一面謎樣招牌，乍看之下讓人一頭霧水，搞不清楚是賣什麼，便發到網路上詢問，結果一票人用台語思維唸完後直接笑翻，會台語的網友也解答，「帕奢席」就是「打鑰匙」，「點豬舍」則是「電子鎖」，貼文一出引發熱烈討論，果然台灣人最愛諧音梗。

該家業者王滄漢表示，這其實是「國語音、台語意」，他也指出，有客戶看到招牌甚至以為是賣豬肉的，還有民眾因為讀不懂招牌意思，晚上睡不著，連續打了兩天電話，只為了瞭解招牌的真正含意。

創意招牌暴紅 業者：懷念自己台南阿嬤的口音

業者表示，會這樣唸是因為懷念自己台南阿嬤的口音，沒想到因此引發網友熱烈討論。網友表示，「這應該算是台灣國語加台語的讀音吧」、「除了台灣人，沒人能搞懂」、「這發音用中文寫出來真的很厲害耶。」

長庚大學醫學院台語講師張嘉讌表示，正統的台語文化中，台語本來就有一套教育部公布的標準用字，希望大家如果真的要用台語表達意思，可以寫正確的台語字。

台語一直是台灣人體現在地文化的指標之一，業者又結合國人最愛的諧音梗，果然讓店名成了「活招牌」。

台南／黃富祺、陳緗淇、簡宏修 責任編輯／蔡尚晉

