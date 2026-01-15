"帕奢席.點豬舍"賣什麼? 台南創意招牌引發話題

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

創意招牌引發話題。近日有網友po出一張招牌照片，上頭寫著"帕奢席"、"點豬舍"，國字唸半天卻是有唸沒有懂，上網求助，難道是賣豬肉嗎？有網友一唸立刻意會過來，給了提示，說請阿公阿嬤唸了就知道。所以"帕奢席"、"點豬舍"到底是什麼？一起來看看。

「帕奢席、點豬舍」賣什麼？ 創意招牌引發話題

"帕奢席"、"點豬舍"原來就是打鑰匙、電子鎖的台語發音。（圖／民視新聞）走在大馬路上，琳瑯滿目的招牌，要找什麼一目了然，但這塊黑招牌，上頭寫著"帕奢席"、"點豬舍"，您看得出是在賣什麼嗎？民眾看了招牌唸半天，卻是有唸沒有懂，分開唸沒問題，合起來就是搞不懂到底什麼意思。來到店面給點提示，各式各樣的鎖頭，您知道是什麼了嗎？答案揭曉，原來"帕奢席"就是打鑰匙，"點豬舍"其實是電子鎖。但通通都是台語發音。

廣告 廣告

鎖店老闆說，有客戶以為我們是賣豬肉的，有客人打了兩天電話，三、四個客人說晚上睡不著，想要知道這到底什麼意思，跟他講他就說喔原來是這樣。

「帕奢席、點豬舍」賣什麼？ 創意招牌引發話題

鎖店老闆突發奇想，只有台灣人看的懂的創意招牌，意外在網路引發話題。（圖／民視新聞）這是台南金華路上的一間鎖店，有人一時間沒意會過來，拍下照片上網發問，立刻引發話題。有網友一看就知道意思，說請阿公阿嬤唸了就知道，也說不懂台語的人還真的會看不懂。鎖店老闆突發奇想，用國語字寫出台語讀音，只有台灣人看的懂的創意招牌，意外在網路引發話題。

原文出處：「帕奢席、點豬舍」賣什麼？ 創意招牌引發話題

更多民視新聞報導

南市府團隊相約賽前集訓 備戰2026臺南古都國際半程馬拉松

陳亭妃台南初選勝出「拚市長大位」！她喊：找賴清德請益

有望成為府城400年來首位女市長！陳亭妃勝初選 謝龍介表態了

