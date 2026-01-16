「帕奢席、點豬舍」賣什麼？ 台語諧音哏招牌掀熱議

台南市 / 綜合報導

台灣人對諧音哏熱愛無極限！台南金華路上有一塊招牌寫著「帕奢席、點豬舍」，一起來看到底是在賣什麼。

記者VS.民眾：「會不會唸，帕，帕什麼，帕奢席，下面那個，點豬舍，點豬舍，點...，看得懂嗎？點...豬舍。」國字明明都看得懂，但嘗試唸了好幾遍，念到舌頭都要打結了。

民眾VS.記者：「點豬舍，什麼意思知道嗎，不知道。」這位阿姐相當厲害，整句唸完了，卻是不解背後含意，原來吸引大家目光的，是這一面招牌。

民眾VS.記者：「就滿有趣的，怎麼唸，打鑰匙，電子鎖，就是打鑰匙跟電子鎖，用台語唸一次，打鑰匙跟電子鎖。」上頭寫著帕奢席，下面一句是點豬舍，乍看之下，讓人誤以為是在賣吃的，現在答案揭曉。

民眾VS.記者：「滿有哏，諧音哏覺得這個有沒有玩到很極致，有啊，台灣超極致。」其實上頭的字得用台語來唸，帕奢席就是打鑰匙，點豬舍則是電子鎖的意思。

業者：「感覺是一個共鳴，這種東西就是好玩，有些人能意會到那個意，就覺得有趣。」台南金華路上的鎖行，因為招牌諧音梗，成功吸引大家目光，謎底一公布，讓不少民眾笑說，台灣人任何時機都不放過諧音梗。

