帕拉小將前進杜拜 李洋部長送機：用運動讓世界看見臺灣

運動部李洋部長勉勵亞洲帕拉青年運動會代表團實現自我。(運動部提供)

運動部李洋部長頒贈加菜金給吳于嫣選手(右2)，與鄭世忠政務次長、代表團穆閩珠團長合影(運動部提供)

運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、適應運動司林佩君司長與亞洲帕拉青年運動會代表團合影(運動部提供)

2025年第5屆亞洲帕拉青年運動會將於12月10日至13日舉行，我國代表團前往阿拉伯聯合大公國杜拜參賽。運動部長李洋特地前往桃園機場授旗、送機，並頒發加菜金，以實際行動為代表團加油打氣。他也逐一與隊職員及選手擊拳鼓勵，希望大家以運動代表臺灣與世界交流，帶回最珍貴的回憶。

亞帕青每四年舉辦一次，參賽對象為12至23歲的帕拉青年運動員。首屆賽事於2009年在日本東京舉行，我國曾於2009年、2013年及2021年參賽，累計奪下21金、13銀、6銅的亮眼成績。本屆賽事共有來自35個亞洲國家或地區、超過1,500名隊職員及選手參加。我國代表團由中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠擔任團長，全團63人，其中包含25名選手，將挑戰田徑、游泳、地板滾球、羽球、桌球等五項競賽。

廣告 廣告

運動部表示，為確保選手備戰無虞，代表團隨隊配置陪跑員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及照護員，並安排醫師與防護員提供醫療與防護支援，致力成為選手最堅強的後盾。

李洋部長表示，所有選手都是臺灣最重要的代言人，感謝每位代表團成員讓世界看到臺灣的努力與活力。他也期待未來以更多元方式提升運動參與度。

本屆我國除新秀選手大放異彩外，代表團更網羅多名實力頂尖的運動好手，其中包括在吉薩挑戰賽、Virtus世界帕拉桌球錦標賽及亞洲帕拉桌球錦標賽橫掃三面金牌、也為巴黎帕運桌球銀牌得主的陳柏諺；以及上屆於田徑100公尺、200公尺與400公尺包辦三面金牌，同時是我國帕拉田徑200公尺與400公尺全國紀錄保持人吳宜容。部長呼籲國人共同支持本次帕拉小將揮灑汗水、邁向國際，用運動為臺灣創造更多美好的感動與記憶。

­