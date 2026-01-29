帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬

樂團「PALLAS 帕拉斯」29日舉辦首張專輯《下天堂》造勢活動，並宣傳「專輯帕帕走」面交活動，預告將化身「業務」，親自把專輯送到粉絲手中，凡購買專輯的幸運歌迷，都有機會獲得帕拉斯面交專輯的資格。而主唱FAMA與貝斯手漢堡過去都曾擔任過業務，FAMA當過兩年房仲，加上FAMA外型帥氣，當時被封為「新店金城武」。

FAMA分享當房仲期間有成交過2棟千萬豪宅，最高紀錄單月收入突破百萬元，不過也提到當房仲每個月收入相當不穩定，除了沒有底薪，若當月沒有成交就可能是零收入，還得面對不少刁鑽的客人。

帕拉斯擁創作才華，歷經長時間的魔鬼式訓練與高度自我要求，不斷磨練實力才順利出道。唱片公司有對團員下達「禁愛令」，希望4人現階段全力衝刺演藝事業，被問到誰的桃花最旺？他們一致公認是吉他手小葵，大讚小葵外型可愛，小葵大學時期曾有男同學邀他單獨吃飯，但他對對方沒有進一步的想法，雙方維持同學關係。