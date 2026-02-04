帕拉斯主唱遭追撞團員反應「臉沒受傷就好」面交專輯成了相親會

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》，近期並進行「專輯帕帕走」活動，抽出購買專輯的幸運粉絲，由團員親自送CD到家，不過日前主唱FAMA騎車前往集合地點途中，遭後方車輛追撞，由於他常被網友稱為「新店金城武」，因此團員看到他手受傷，但帥臉沒事，第一個反應竟是說：「還好臉沒有受傷就好！」

帕拉斯「送貨到府」活動，也有趣味插曲，有家長當場大讚四位團員年輕卻相當上進、態度敬業，越聊越欣賞，熱情邀請團員直接進客廳坐下，一邊喝飲料、一邊吃炸雞聊天，氣氛宛如家庭聚會。過程中還有父母親笑問：「你們有缺女朋友嗎？」一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會。

「專輯帕帕走」活動再加碼抽出 30 位幸運粉絲， 2月7日下午3點在西門徒步區(捷運西門站 6 號出口外)，帕拉斯團員將逐一發送專輯並完成簽名、合照，宛如陪歌迷提前過年。

