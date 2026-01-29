帕拉斯主唱1年慘遇6次車禍！車子全毀驚人下場曝光

帕拉斯宣布推出期間限定活動「專輯帕帕走」。李鍾泉攝

新生代樂團PALLAS帕拉斯一出道即人氣爆棚，卻選擇用最「土法煉鋼」的方式回饋歌迷。他們今（29日）宣布推出期間限定活動「專輯帕帕走」，不只現場面交專輯、簽名合照，更加碼由團員親自騎機車，把專輯一張張送到粉絲手上，直接化身「行動外送員」，穿梭雙北街頭與歌迷面對面見面。

然而這場「親送任務」背後其實暗藏風險。主唱FAMA是標準「車關體質」，19歲那年竟一年內出過6次車禍，機車撞到全毀、維修費比買新車還貴，所幸每次意外他都毫髮無傷，誇張經歷讓團員都笑說他是「不死之身」。

他還曾在林口做房仲時被轉彎車輛撞飛，做筆錄時手腳還在滴血，對方最後包了 2 萬元紅包壓驚；吉他手小葵也曾在家門口出車禍、膝蓋大面積擦傷。團員們笑稱這次騎車送專輯根本是「拿命寵粉」，但仍堅持要親自完成。

帕拉斯宣布推出期間限定活動「專輯帕帕走」。李鍾泉攝

主唱FAMA曾做房仲業

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」、「一飛沖天怪物新人」多項封號於一身的帕拉斯，首張專輯發行後氣勢狂飆，橫掃北中南跨年晚會舞台，首波主打歌〈下天堂〉MV上線短短兩週便吸引數十萬觀看，討論度持續攀升。他們更曾參與阿信、周杰倫、F3合唱的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演青春期五月天，曝光度突破2,500萬點閱，知名度瞬間打開。

但在「幸運」之前，其實是長時間的苦練與打磨。團員們成團前歷經密集訓練與高標準自我要求，才被唱片公司相中。FAMA過去當過兩年房仲，更曾賣出數千萬房產；團員熱狗做過樂器行業務、小葵靠駐唱打工維生，每個人都一邊為生活奔波、一邊咬牙追夢，也因此更懂得珍惜現在每一次站上舞台的機會。

抽幸運歌迷親送專輯

為了回到最單純的初衷，他們與公司特別策劃「專輯帕帕走」活動，抽出30位粉絲在西門町面交專輯、簽名合照，再加碼20位幸運歌迷，由團員親自騎車送達專輯到手。帕拉斯表示，比起冷冰冰的物流寄送，更想親口對歌迷說聲謝謝。



