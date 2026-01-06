帕拉斯主打歌「下天堂」MV 上線2週逾60萬觀看

記者周毓洵／臺北報導

怪物新人樂團帕拉斯PALLAS來勢洶洶！出道專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》發行不到半個月，就一口氣制霸北、中、南3地跨年演唱會舞台，跨年夜連趕3場、橫掃新北、臺中、臺南，被樂迷封為「跨年王」。亮眼成績也讓首波主打歌「下天堂」MV上線短短2週即吸引超過60萬人次觀看、突破30萬播放量，氣勢驚人。

看似「幸運爆表」的帕拉斯，其實成團前歷經長時間的高強度訓練與自我要求，才終於被經紀公司迷音樂看中。近期更受邀參與F3、阿信、周杰倫合唱的「恆星不忘Forever Forever」MV，飾演青春期的五月天，堪稱新人難得的夢幻履歷。團員們表示，這段時間收到的每一個掌聲與尖叫聲，都讓他們更提醒自己要持續進步，「絕對不能讓大家失望。」

為了讓帕拉斯專心衝刺事業，經紀公司也下達「禁愛令」，4位團員目前全數單身，就連有「新店金城武」封號的主唱FAMA也不例外。他笑說：「被抓到是要繳戀愛稅的。」至於金額？小葵無奈表示沒細看合約，而經紀人則在一旁補刀：「我是寫千萬沒錯，這樣才能好好限制他們。」全場笑翻。

團員之間默契滿滿、互動有愛，當被問到若「團內戀愛」是否可行時，經紀人竟爽快回應：「團內可以接受！」再度引爆笑聲。

帕拉斯PALLAS團員貝斯手漢堡（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵，發片半個月橫掃北中南跨年舞台，被封為「跨年王」。（迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS團員前坐者吉他手小葵（前坐）、主唱FAMA（後左起）、鼓手大寶、貝斯手漢堡，推出的首波主打「下天堂」MV上線兩週突破30萬播放。（迷音樂提供）