帕拉斯剛出道遭爆黑料！首度露面還原事發經過 自抖禁愛令「違反要賠千萬」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

樂團帕拉斯PALLAS因為出演F3的新歌〈恆星不忘〉MV，在MV中飾演年輕版的五月天爆紅，日前推出出道首支主打歌〈下天堂〉，耗資數十億、在還在建設中的度假村拍攝，不過卻被爆出這支MV有另外一個版本，當初團員以互惠價格拍攝，最後卻沒被採用，引起爭議，對此，帕拉斯今（6）日出席活動時，對此作出解釋。

帕拉斯解釋爭議。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯談到爭議，提到當初花了25萬拍攝MV，卻因為不太清楚業界的狀況，簽了不平等合約卻沒發現，事後在雙方取得協調後，對方願意把版權還給團員。帕拉斯分享，會有負面的爆料，他們已經做好準備，不會覺得可怕，「我們就是搞清楚，是不是真的有做錯什麼，白紙黑字什麼的，看有沒有缺失，確認過很多次。」對於與MV擦身而過，感到很遺憾。

講到合約，帕拉斯自爆有禁愛令，「談戀愛要罰錢，就是戀愛稅。沒有明確說幾年，（合約）沒有細看。」經紀人在一旁透露，合約上有寫，戀愛稅高達千萬，至於團內戀愛是否會是例外，經紀人開玩笑表示：「我可以支持，這個沒關係。」

此外，鼓手大寶自爆有過動症、妥瑞氏症，也是因為過動症才接觸打鼓，他分享這些症狀就是眼睛一抽一抽，之前有吃過藥，現在則是自主停藥，最近一次發病是在跨年前，「我喉嚨會發出清喉嚨的聲音，我自己知道那是妥瑞氏症，但我一坐到鼓面前，就沒什麼壓力，會異常淡定，都不緊張了，專心演奏就是我定心丸。」

