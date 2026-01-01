帕拉斯北中南趕場主唱FAMA被打趣馬年會發

樂團「帕拉斯PALLAS」跨年夜一連趕新北、台中、台南3大跨年舞台，當天一早4位成員便集合妝髮，展開極限挑戰的一夜，跨年首站來到新北八里「閃耀新北1314跨河煙火晚會」開唱，儘管當天雨勢不斷，團員仍火力全開獻唱，氣氛嗨翻，隨後赴台中跨年晚會時，主持人阿Ken打趣點名帕拉斯PALLAS的主唱「FAMA」的名字超旺，象徵「馬年發大財」。

帕拉斯PALLAS跟台中跨年晚會主持人阿Ken互動逗趣，阿Ken笑說主唱FAMA的名字超旺，阿Ken解釋說：「發嘛，今年馬年大家一起發財！」帕拉斯PALLAS也提到台中場有貝斯手漢堡與吉他手小葵的大學同學到場替他們打氣，鼓手大寶還巧遇過去教他打鼓的老師，十分興奮。

他們最後赴南台灣的台南晶英酒店「霸道趴」開唱，跟台下粉絲話家常，謝謝民眾熱情支持。主唱FAMA是出了名的牛肉湯控，慶功宴後竟捨不得睡，半夜徒步走了近4公里，只為尋找傳說中的排隊名店，沒想到輪到他時居然剛好賣完，他只好默默再走回飯店，讓他覺得很熱血又荒謬。