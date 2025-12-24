帕拉斯北中南連趕3場 成為2026「跨年王」

記者王丹荷／綜合報導

新人樂團「帕拉斯PALLAS」日前推出首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》，主打歌〈下天堂〉MV推出6天，便火速衝破 17萬點閱，4位成員主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）選擇用最踏實的方式回饋支持，走上街頭一步一腳印親自派發傳單宣傳，直呼能親手把祝福與音樂理念分享給大家，「真的很有意義！」

成軍僅1年的帕拉斯PALLAS會寫又會唱，首張創作專輯於16日甫發行，立刻以新人之姿強勢集滿北中南3場跨年舞台，將於31日跨年夜「海量出現」在全臺樂迷面前，包括新北八里「閃耀新北1314跨河煙火晚會」、臺中水湳中央公園「2026臺中最強跨年夜」，以及臺南晶英酒店「霸道趴」，紮紮實實成為2026「跨年王」。

廣告 廣告

除了跨年舞台連發，帕拉斯PALLAS日前也前進西門町、小巨蛋場外會粉絲，發傳單、誠懇推薦專輯，意外獲得許多婆婆媽媽與姐姐們的熱情支持，被看好極具「師奶殺手」潛力。不少民眾當場圈粉買專輯、合照簽名，現場氣氛熱烈。有趣的是，發傳單對業務出身的FAMA和漢堡輕而易舉，成員中自認較I人的小葵和大寶就稍覺苦手，但在「業務組」手把手私授下，也很快打開心房與民眾親切交談，成功完成帕拉斯PALLAS第1次的出擊。

帕拉斯PALLAS街頭發傳單會粉絲。（迷音樂提供）

帕拉斯走上街頭為專輯賣力宣傳。（迷音樂提供）