帕拉斯參演「恆星不忘」 收邀演通知誤以為遇詐騙

（中央社記者王心妤台北9日電）周杰倫、五月天阿信、周渝民、言承旭跟吳建豪共同推出新歌「恆星不忘 Forever Forever」，而帕拉斯樂團受邀演出MV中年輕的他們，帕拉斯笑說收到IG邀約訊息時，一度擔心是詐騙。

帕拉斯（PALLAS）今天透過經紀公司分享，收到邀請時是又驚又怕的心情，「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願？』我們當時真的以為遇到詐騙。」他們陸續確認聯絡人、企劃內容、正式通知等，才知道是真正的拍攝邀請。

帕拉斯回憶，拍攝過程宛如機密任務，不能分享也不能在社群平台貼文，連家人都得保密，直到MV上架後，親朋好友才詢問他們怎麼能演出。

帕拉斯表示，「這些機會都很珍貴，我們會努力把每一個舞台做到最好。」他們也預告12日將在台中麗寶樂園飄遊者音樂祭演出，之後也將在八里跟台中跨年演出。（編輯：李亨山）1141209