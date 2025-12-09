帕拉斯參演F5恆星不忘MV 收到邀約以為是詐騙

帕拉斯PALLAS在〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中飾演少年五月天。（迷音樂提供）

樂壇新星帕拉斯 PALLAS 出道前就迎來「神級加持」！他們受邀出演五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的角色，而這支 MV 不僅集結五月天、周杰倫與 F3 的跨世代合流，更被譽為「2025壓軸最感人、最史詩級 MV」。MV 上線後迅速突破千萬點擊，裡頭暗藏的彩蛋，也讓歌迷瘋狂搜尋畫面中幾位青春洋溢的大男孩：「他們是誰？」

帕拉斯PALLAS表示，這個重大邀約是從一則「IG陌生訊息」開始的，鼓手大寶說，收到訊息時又驚又怕：「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願？』」4人瞬間對看三秒，「我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知才確定，這不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。

〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯PALLAS 形容自己像在拍機密任務：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏……連我們家人都不知道我們在幹嘛。」一拍完隔兩天就無預警公開MV，4人的手機全被打爆：「大家瘋狂問：『欸這是不是你們？』『你們怎麼會出現在這支？』」也因為這支 MV，PALLAS 從「最忙碌的新人」正式升級成「最幸運的新人」。

帕拉斯PALLAS由主唱 FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡、鼓手大寶組成，因為外型亮眼、舞台魅力強烈，而在各大音樂祭曝光而備受注目，他們在田中音樂祭初登場便吸引到一票死忠粉絲，演出邀約不斷，「我們真的很忙，但更幸運。」團員說：「這些機會都很珍貴，我們會努力把每一個舞台做到最好。」

接下來帕拉斯PALLAS將於12月16日發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》。不僅受邀於12日登上台中麗寶樂園飄遊者音樂祭，之後還要為跨年連趕八里和台中兩場跨年，為了用現場能量證明，他們不只幸運，更是今年最值得期待的超新星，四個大男孩已經訂了100個小時的練團室準備瘋狂練團！

