帕拉斯受邀拍〈恆星〉以為遇詐騙

帕拉斯PALLAS受邀出演五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的角色，而這支MV迅速突破千萬點擊，裡頭暗藏的彩蛋，也讓歌迷瘋狂搜尋畫面中幾位青春洋溢的大男孩：「他們是誰？」

鼓手大寶說，收到IG訊息時又驚又怕：「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌MV，不知道是否有意願？』」4人瞬間對看3秒，「我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企畫、接到正式通知才確定不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。

帕拉斯PALLAS形容自己像在拍機密任務：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏……連我們家人都不知道我們在幹嘛。」拍完隔兩天就無預警公開MV，4人的手機全被打爆：「大家瘋狂問：『欸這是不是你們？』『你們怎麼會出現在這支？』」

帕拉斯PALLAS由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡、鼓手大寶組成，即將發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，除了受邀於12日登上台中麗寶樂園飄遊者音樂祭，還要連趕八里和台中兩場跨年，為了證明他們不只幸運，更是今年最值得期待的超新星，4人已經訂了100個小時的練團室準備瘋狂練團！