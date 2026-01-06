帕拉斯團員自爆2隱疾！服藥「變成另一個人」家人逼迫做這事

記者徐珮華／台北報導

樂團「帕拉斯PALLAS」由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，今（6）日舉辦首張專輯《下天堂（Falling Down to Heaven）》發片記者會，分享各自學習音樂歷程。其中團內年紀最小、年僅19歲的「忙內」大寶，透露學習爵士鼓的起因，與罹患ADHD（注意力不足過動症）有關。

「帕拉斯PALLAS」由FAMA（左起）、小葵、大寶、漢堡組成。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯4位團員家住很近，每週練團3次，頻率比多數樂團更為密集。談及音樂背景，FAMA童年曾學習古箏，卻因被同儕嘲笑「娘娘腔」而放棄，歌唱部分則是從小與父親一起唱歌，奠定如今主唱基礎。小葵則從國小3年級學習低音大提琴與大提琴，高中轉而接觸吉他，並加入熱音社投入創作，大學也就讀相關科系延續音樂夢想。漢堡自小學習鋼琴，後續考量團內編制，加上彈貝斯可以耍帥，因此轉換跑道。

大寶因為罹患ADHD，國小在家人逼迫下接觸爵士鼓，直到國中才「日久生情」逐漸產生興趣。他透露自己同時罹患妥瑞氏症，發作時會出現臉部肌肉不自主抽動、眨眼等狀況，但服藥後容易身體不適，甚至覺得自己「變成另一個人」，因此自主停藥，目前多半在壓力過大或休息不足時才會發病。

大寶（右2）坦承罹患ADHD與妥瑞氏症，但團員們都沒發現。（圖／迷音樂提供）

日前跨年夜連趕3場，大寶坦言當時壓力大，睡覺時出現眼皮抽動、不自覺清喉嚨的症狀，演出前也經常緊張到雙腿發抖，但一坐上鼓組便能變得異常淡定與輕鬆，「有點像定心丸，演出結束回到家就好了。」團內目前僅剩19歲的他尚未服兵役，他笑說自己役期1年，屆時可能會請現年小學5年級的弟弟代班上陣，自己也已開始教他打鼓，笑翻全場。

