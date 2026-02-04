帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好

「PALLAS 帕拉斯」樂團由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，首張專輯《下天堂》推出後反應熱烈，特別規畫「專輯帕帕走」面交活動，4人化身外送員，親自把CD送到有購買的幸運粉絲手中，讓粉絲又驚又喜。

不過活動當天上演驚魂插曲，有「新店金城武」之稱的主唱FAMA，騎車前往集合地點途中，遭後方車輛追撞，當場摔車、手部擦傷，所幸並無大礙。團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰：「還好臉沒有受傷就好！」FAMA返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成活動任務。

廣告 廣告

事實上，帕拉斯成團前個個打工經驗豐富，FAMA曾當過房仲兩年，成交過兩棟上千萬豪宅；貝斯手漢堡發片前已於樂器公司擔任小主管；吉他手小葵征戰無數Live house、Pub舞台。巧的是，3人打工期間都摔過車，而且全都發生在19歲那年，其中摔得最慘的正是FAMA，19歲那年竟摔車多達6次。

這次帕拉斯親送專輯的活動，令粉絲感動不已，還有粉絲的家長大讚帕拉斯年輕上進、態度敬業，邀請他們進客廳喝飲料、聊天，還有父母親笑問：「你們有缺女朋友嗎？」一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會。