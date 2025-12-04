帕拉斯怪物新團還沒發片就爆紅

記者戴淑芳／台北報導

還沒發片就爆紅！帕拉斯PALLAS怪物新團三連跳，從田中音樂節、500趴到跨年雙城全受邀，被封「最忙新人樂團」。

帕拉斯PALLAS成軍不到1年，近期才要發片，沒想到就已經連續挺進三大舞台，先是火速入列任賢齊領軍的「田中音樂節」，又獲年度大型音樂祭「500趴」欽點邀請，還沒正式出道就站上今年最受矚目的戶外舞台。

而壓軸更瘋狂的是，今年跨年竟同天狂奔八里與台中兩場，被樂迷封為「今年最忙、最狠、最衝的新團」，氣勢完全不像新人，整個衝破天花板。

還沒推出作品，就引發討論，靠的不是運氣，而是成員長期打磨出的完整舞台武裝。也因為這股氣勢，帕拉斯PALLAS宣布將於12月16日正式發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，消息一出立刻在搖滾圈內掀起討論，很多人驚呼「今年最期待新碟！」

帕拉斯PALLAS專輯採中英雙語、甚至全英文歌曲，只為讓意象不受侷限、讓情緒自由延伸。旋律與編曲更是層次細膩、風格多元，從金屬到龐克到流行搖滾，每首歌都被完整雕琢成獨立的宇宙。