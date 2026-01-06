帕拉斯戀愛要罰千萬「戀愛稅」 經紀人助攻：不反對內部消化

PALLAS 帕拉斯成員們今（6日）才發現合約裡擬明違反禁愛令罰款千萬，坦承簽約時沒有認真看內容，引起全場大笑。（迷音樂提供）

新人樂團PALLAS 帕拉斯成員回憶和迷音樂簽約時，大概只花10分鐘就簽完，而講到合約內竟然真的有「禁愛令」！團員們苦笑透露，如果談戀愛是要罰錢的，而且公司還給了一個很玄的名字叫「戀愛稅」。媒體好奇戀愛稅的金額，經紀人一旁笑說：「有千萬沒錯，這樣才能好好限制住他們啊！」

團長小葵笑說：「過陣子我會盧，希望早點放寬。」忙內大寶則說自己上一段戀情在高三就分手了，他與小葵互動頻頻，默契極佳，媒體打趣詢問，如果是團員之間產生情愫OK嗎？經紀人直言如果團員之間「內部消化」就不算違約。團員們聽完立刻嗨起來，開玩笑說為了省錢，大家乾脆「團內互打」，連戀愛稅都省了，這段神展開讓全場笑瘋。

身為團寵的大寶，這陣子為了跨年連趕三場演出，壓力大到妥瑞症發作。他坦言自己小時候有過動症才接觸爵士鼓，而且不愛吃藥，「吃藥會變得很專心，但那不像我。」這次跨年前夕他因為緊張出現一些症狀，但他形容自己就像《烏龍派出所》的本田速人一樣，只要一坐上鼓椅就瞬間變身「淡定鼓神」，表演完就不緊張了。面對2006 年後出生要當一年兵的現實，大寶竟然連「職務代理人」都找好了，自爆有個長得跟他一模一樣的親弟弟，「我正打算教他打鼓，在我當兵時出來代班！」

至於團內的桃花擔當，大家一致指向團長小葵。小寶爆料，每次IG的標籤（Tag）有一半以上都是小葵的直拍，經紀人更是在一旁露出激賞眼神，直言當初第一眼相中的就是小葵，「這吉他手彈得太帥、太帥了！」看中他拿起吉他魅力加乘百倍的魔力。小葵自嘲不拿吉他就沒人拍，但他也大方表示：「我對自己的作品很有信心，大家想找我拍照、簽名，我一定服務到底！」

