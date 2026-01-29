帕拉斯成員酒吧豔遇！貴婦「塞整疊鈔票」求陪酒 真實反應曝光

記者徐珮華／台北報導

樂團「PALLAS 帕拉斯」推出首張創作專輯《下天堂》，出道短短1個月便接下北、中、南跨年演出，更累積超過20場商演與尾牙活動，聲勢迅速攀升。主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）今（29）日出席記者會，分享出道前後生活。

「PALLAS 帕拉斯」FAMA（左起）、小葵、大寶、漢堡。（圖／迷音樂提供）

FAMA出道前曾從事房仲業，2年間成交總價約3000萬元與2100萬元的物件，單筆佣金進帳百萬。被封為「新店金城武」的他，笑說曾有阿姨覺得他「長得還可以」，特地找他帶看一整天房屋，未料一週後卻與別人成交。從事樂器產業業務的漢堡，則曾遇過客戶想介紹剛從法國返台的女兒，對方家境優渥、外型亮眼，但他堅持公私分明，因此錯失難得的交友機會。

被團員公認桃花運最旺的小葵，回憶大學期間與漢堡組團駐唱，某次深夜在酒吧演出時，被一位姐姐摟抱並送上一疊約6000元鈔票，希望他陪唱甚至陪酒。他表示自己唱完歌便立刻離開，但對方「抱蠻久的」，因此順理成章收下小費，這段豔遇經驗至今仍印象深刻。

除了女性示愛經驗，團員們學生時期也曾遇過同性告白。小葵透露，大學時曾被男性友人直球詢問「你相信愛有很多種形式嗎」，當時已有女友的他，委婉回應「我相信，但謝謝你」；FAMA則分享高中時期專攻柔道，經常在學校操場裸上身練習，曾有圍觀的男同學透過女同學轉達心意，但他強調自己是異性戀。

帕拉斯將抽選幸運粉絲親送專輯。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯近日推出「專輯帕帕走」活動，親自騎車將專輯送到幸運粉絲手中。只是4位團員中，除了剛滿19歲的大寶外，其餘3人都曾在19歲時發生摔車意外。其中FAMA最為驚險，前後共出過6次車禍，導致機車三角台斷裂，人卻奇蹟似地毫髮無傷。有次他被開著BMW的貴婦撞傷濺血，對方不僅包上2萬元紅包賠罪，還承諾負擔機車維修費，讓他直呼幸運。

新的一年到來，帕拉斯已著手籌備第2張專輯。小葵表示目前已完成約一半作品，期待年假期間專心創作；漢堡希望能在北、中、南各舉辦一場演唱會，正準備寫企劃向公司提案；FAMA期許團員們都能健康、感情越來越好；大寶則許願有人替他們編輯維基百科，沒想到立刻被吐槽「自己寫就好了」，笑翻全場。

