帕拉斯收「拍攝五月天新歌MV」私訊以為詐騙！神逆轉結果曝光

樂壇新人「帕拉斯PALLAS」 還未正式出道，就迎來華語音樂圈罕見的「神級加持」。由五月天阿信、周杰倫與F3聯手打造的〈恆星不忘 Forever Forever〉，MV中飾演「五月天青春時期」的幾位大男孩，意外成為觀眾瘋狂搜尋的亮點，而這幾位大男孩，正是備受矚目的新星帕拉斯PALLAS樂團。

這段「奇蹟旅程」被樂迷形容是命中注定。當年五月天在出道前受任賢齊賞識獲得機會，2025年同樣的劇情再度發生。帕拉斯同樣因被任賢齊欽點擔任Backing Band，而在專輯尚未發行前就受邀加入年度最受矚目的MV，宛如20年前的平行時空重現。

帕拉斯是近期樂壇備受矚目的新星。翻攝〈恆星不忘Forever Forever〉MV

更戲劇性的是，這個影響樂團生涯的重要邀約，竟始於一則IG陌生訊息。鼓手大寶坦言當時收到「邀請拍攝五月天新歌MV」時，全團以為遭遇詐騙，直到確認三次窗口資訊看到企劃書，才確定是「天上掉下來的大禮」。此外，MV拍攝過程高度保密，全團連家人都不能透露，直到影片曝光，他們的手機訊息瞬間湧爆，從「最忙新人」升級成「最幸運新人」。

帕拉斯原本就在各大音樂祭累積人氣，田中音樂祭首登場即吸引粉絲，被形容「完全是主秀等級」。隨著演出邀約不斷，帕拉斯人氣急速攀升。樂團表示：「很忙，但更幸運。我們會用每一次的演出證明自己。」接下來，帕拉斯將於12日登上台中麗寶樂園「飄遊者音樂祭」，跨年夜則接連在八里與台中演出。

